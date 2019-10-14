Общество

Вести.RuВести.RuВ России завершается переход на цифровое вещание

В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона. В них проживает почти 40 миллионов человек.
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В России 14 октября завершается переход на цифровое вещание

RT на русскомвчера в 23:20

Россия завершит переход на цифровое вещание 20 федеральных каналов

Российская газетавчера в 17:30

13 октября «Вести-Чита» в 8:40

ГТРК Читавчера в 22:23

В России завершается переход на цифровое телевещание

РИА Новостивчера в 21:49

В России началась последняя волна перехода на цифровое телевещание

РБКвчера в 21:36

Россия завершает переход на цифровое телевещание

ТАССвчера в 17:05

В России завершается переход на цифровое телевидение

Коммерсантъвчера в 22:33
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Футбол

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии у США обязательств воевать за курдов

РБК вчера в 12:05
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Футбол

Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия вчера в 14:19
Здоровье

В России за 10 лет смертность из-за алкоголя снизилась на 30%

За последние десять лет смертность в России от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30% и составила 33,2 случая на 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия

Украинского актера избили в Польше

Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Газета.Ru вчера в 19:09
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Экономика

Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%

Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
ТАСС вчера в 23:39
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Коммерсантъ вчера в 03:56
Происшествия

В Саратове в результате ДТП погибли три человека

В Саратове легковой автомобиль врезался в столб, в результате ДТП погибли три человека.
RT на русском 01:35
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Известия 00:40
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева стала второй на турнире Finlandia Trophy

АиФ Удмуртия вчера в 22:19
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Политика

Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность, заявил РБК Конопко.
РБК 00:00
Общество

Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы

Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Политика

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости вчера в 03:47
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Технологии

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых

SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Политика

О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Газета.Ru 00:37
Волейбол

Сборная России проиграла США на Кубке мира

Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Матч ТВ вчера в 23:45
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Экономика

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК 11 октября в 03:01
Армия и оружие

ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда 12 октября в 11:50
Происшествия

В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате

Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18
Общество

Чукотка, Камчатка и Колыма стали антилидерами по строительству жилья

В числе аутсайдеров по строительству жилья оказались Чукотка, Колыма, Камчатка и Мурманская область.
REGNUM 00:09
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