Общество
Вести.RuВ России завершается переход на цифровое вещание
В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона. В них проживает почти 40 миллионов человек.
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Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Здоровье
В России за 10 лет смертность из-за алкоголя снизилась на 30%
За последние десять лет смертность в России от причин, связанных с алкоголем, снизилась на 30% и составила 33,2 случая на 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Происшествия
Украинского актера избили в Польше
Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
Происшествия
В Саратове в результате ДТП погибли три человека
В Саратове легковой автомобиль врезался в столб, в результате ДТП погибли три человека.
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева стала второй на турнире Finlandia Trophy
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Политика
Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»
Если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность, заявил РБК Конопко.
Общество
Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы
Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
Технологии
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Политика
О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ
Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Волейбол
Сборная России проиграла США на Кубке мира
Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
Общество
Чукотка, Камчатка и Колыма стали антилидерами по строительству жилья
В числе аутсайдеров по строительству жилья оказались Чукотка, Колыма, Камчатка и Мурманская область.
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