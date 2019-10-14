В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона. В них проживает почти 40 миллионов человек.

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