Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

с чего всё началось

В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха").

В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»

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