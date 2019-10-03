Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»

В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха").
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В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.
РИА Новостивчера в 20:04

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В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Радио Sputnikвчера в 20:00

И бетон пробить, и ядерным зарядом ударить: Одна из самых мощных пушек в мире станет неуязвимее?

Царьградвчера в 23:12

В России завершается модернизация одной из самых мощных пушек в мире

ТК Звездавчера в 21:56

Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Известиявчера в 21:12

Модернизация одной из мощнейших в мире пушек завершается в России

ФАНвчера в 21:08

В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

РИА Новостивчера в 20:04

Россия приступила к завершению модернизации одной из мощнейших пушек

Телеканал 360°02:19
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Единоборства

Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Известия 05:24
Кино

Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры

ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Космос

«Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю

Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".
Интерфакс 04:03
Происшествия

Украинец пытался проникнуть в Крым в поисках лучшей жизни

Гражданин Украины предпринял попытку незаконно пересечь российскую границу и попасть на территорию Крыма, но его задержали пограничники.
News.ru 04:12
Экономика

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 01 октября в 03:20
Политика

Британия оценила подписание «формулы Штайнмайера»

Британский министр по делам Европы Кристофер Пинчер поддержал подписание «формулы Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте МИД Британии.
Lenta.ru вчера в 18:44
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Происшествия

СК предъявил обвинение пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Следственный комитет РФ предъявил обвинение пилоту Денису Евдокимову по делу о катастрофе лайнера SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево.
News.ru вчера в 10:35
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Происшествия

СМИ сообщают о задержании сына вице-президента МТС

Видео задержания публикует РЕН ТВ.
Говорит Москва 04:57
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения

Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Армия и оружие

СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России

РБК вчера в 13:02
Политика

Соловьев в эфире своей передачи оскорбил украинского журналиста

Владимир Соловьев накануне в эфире авторской передачи на федеральном телеканале «Россия 1» резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение.
Live24 03:49
Здоровье

Британка узнала о смертельном заболевании сына благодаря фотографии

Life.ru 00:08
Экономика

Проезд в общественном транспорте Петербурга может резко подорожать

В будущем году стоимость разового проезда в общественном транспорте Петербурга может увеличиться.
KudaGo 01 октября в 08:07
Происшествия

Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство

Lenta.ru 05:00
Политика

Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 18:13
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете

Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).
РБК 05:15
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Здоровье

В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить

Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС 01 октября в 06:51
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия

Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Происшествия

В Бурятии из желудка девушки извлекли двухкилограммовый ком волос

Врачи в Бурятии достали из желудка 19-летней девушки ком волос весом в два килограмма. Пациентка чувствует себя хорошо.
Новый День вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

Bimru.ru вчера в 07:45
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Кстати, восемь лет назад, задолго до первых слухов о грядущей пенсионной реформе, именно Гуриев заявил о неизбежном повышении возрастного порога для выхода на пенсию в России.
Deita.ru вчера в 22:15
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