Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

с чего всё началось

В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха").

В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»

Происшествия Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении «Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.

Политика Путин отправил в отставку главу ФСИН Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Политика ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР «Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.

Единоборства Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.

Здоровье В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

Общество Чеченец извинился перед Кадыровым за слезы на свадьбе сестры Молодой человек, который пришел на свадьбу к сестре и заплакал, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за «нарушение чеченского этикета на массовых мероприятиях».

Политика ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".

Гаджеты В России презентовали кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global вывела на российский рынок кнопочную модель телефона Nokia 2720 Flip.

Армия и оружие Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

Происшествия В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.

Происшествия СЖР просит прекратить дело журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой.

Культура Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Лавров: мы не держимся за определенных личностей, наша цель - вернуть Сирию в семью (Аsharq Al Awsat, Великобритания) (Asharq Al-Awsat) Полный текст интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию Asharq Al Awsat Ибрагим Хамиди: Сегодня многие говорят о формировании нового международного порядка, соотношение сил в котором изменилось по сравнению с постсоветским периодом.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Армия и оружие В США назвали самый мощный российский самолет Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

Технологии Операторов 5G обяжут использовать российские серверы Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.

Происшествия В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.

Авто Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.