Армия и оружие
Газета.RuВ России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»
В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха").
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с чего всё началось
Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" "Ростеха") объявила о завершении работ по модернизации мощной самоходной пушки "Малка" и миномета 2С4 "Тюльпан", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВЗ.РИА Новостивчера в 20:04
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