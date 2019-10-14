В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек). Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Экономика Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам Минприроды России собирается с 2024 года внести продовольственные компании в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду, куда относятся, например, нефтяные и химические производства, что чревато для них многомиллиардными дополнительными расходами и дополнительным "вниманием" контролирующих органов, пишет газета "Коммерсант".

Армия и оружие Армия САР вошла в подконтрольный курдам город Табка Армия САР вошла в подконтрольный курдским формированиям город Табка и направляется дальше.

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Армия и оружие В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск» В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.

Политика Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку 25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.

Футбол «Локомотив» сообщил о состоянии здоровья Хеведеса Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес тренируется в общей группы команды перед встречей 13-го тура РПЛ с «Ахматом».

Музыка Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.

Армия и оружие Коренной перелом: курды заключили сделку с правительством Сирии Курды пытались выяснить, смогут ли американцы защитить их или им нужно заключать договоры с правительством Башара Асада и Москвой.

Транспорт Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Общество Отмотать срок: непроданные продукты начнут отправлять на переработку Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.

Шоу-бизнес Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

Политика National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Украинского актера в Польше избил работодатель Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.

Гаджеты Зафиксировано резкое падение цен на смартфон Redmi K20 Pro от Xiaomi Эксперты зафиксировали резкое падение цен на флагман китайского технологического гиганта Xiaomi Redmi K20 Pro.

Политика В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.