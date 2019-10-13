Общество
Газета.RuВ России завершен переход на цифровое вещание
Известно, что к переходу от аналогового к цифровому телевещанию приступили в феврале текущего года. К октябрю на "цифру" уже перешли 64 региона России.
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с чего всё началось
Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.ТАССвчера в 17:05
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14 октября аналоговое телевещание в Вологодской области полностью отключат
Вологда Регионвчера в 06:45
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.