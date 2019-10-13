Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.

с чего всё началось

Известно, что к переходу от аналогового к цифровому телевещанию приступили в феврале текущего года. К октябрю на "цифру" уже перешли 64 региона России.

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