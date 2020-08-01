Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

В России массовая вакцинация от коронавируса ожидается в октябре, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания завершены.
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В Минздраве назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

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Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

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Мурашко заявил об ожидаемых испытаниях еще двух вакцин от коронавируса

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Российская вакцина от коронавируса прошла испытания

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В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

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В Минздраве сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19

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Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей

РИА Новости03:40
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Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

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Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
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