Коронавирус
КоммерсантъВ России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
В России массовая вакцинация от коронавируса ожидается в октябре, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания завершены.
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Общество
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
В Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа, ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию.
Газета.Ru 06:01
Политика
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 05:52
Культура
Москва онлайн: чем уличное искусство отличается от селфи в инстаграме
Москва 24 вчера в 08:31
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Шоу-бизнес
Седокова собирается рожать от будущего мужа
Артистка недавно раскрыла некоторые детали произошедшего и намекнула, что готова родить будущему мужу ребенка.
ФАН 04:45
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Общество
Huawei обошла Samsung по продажам смартфонов
Китайская корпорация Huawei Technologies Co. впервые заняла первое место в мире по продажам смартфонов.
Экономика сегодня 30 июля в 04:02
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 13 тысяч
На 1 августа в Ростовской области у 13 074 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 311 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:32
Политика
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru 06:23
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда вчера в 09:23
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Глава СВР прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР следит за событиями, которые развиваются вокруг ситуации с задержанием россиян в Белоруссии.
RT на русском 07:29
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
О условиях выплат на детей в августе рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в августе материальную помощь на время пандемии смогут получить родители детей, которые по каким-то причинам не смогли подать заявление ранее.
Уфимские Заметки 02:25
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Российская газета 05:31
Космос
Военные США готовятся к падению астероида на Землю после сообщений NASA
Специалисты готовились к падению крупных небесных тел в апреле и именно поэтому организовали карантин.
Общественная служба новостей 30 июля в 09:29
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Шоу-бизнес
Орейро объяснила свое желание получить российское гражданство
Ранее Орейро не раз заявляла, что чувствует духовную близость с россиянами.
Слово и Дело 03:37
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Здоровье
Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20