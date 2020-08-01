В России массовая вакцинация от коронавируса ожидается в октябре, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания завершены.

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

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