Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

В России массовая вакцинация от коронавируса ожидается в октябре, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания завершены.
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В Минздраве сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19

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