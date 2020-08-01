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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

В России массовая вакцинация от коронавируса ожидается в октябре, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, клинические испытания завершены.В источнике
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Газета.Ru

Завершены клинические испытания вакцины от COVID-19 центра Гамалеи

Газета.Ru03:19
Ёлдаш

В России начнут вакцинацию от коронавируса с врачей и учителей

Ёлдаш04:06
Профиль

Российская вакцина от коронавируса прошла испытания

Профиль04:47
РБК

Мурашко назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

РБК04:53
Интерфакс

Мурашко заявил об ожидаемых испытаниях еще двух вакцин от коронавируса

Интерфакс04:00
RT на русском

Вакцинацию от коронавируса в России начнут с медиков и учителей

RT на русском03:50
РИА Новости

Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей

РИА Новости03:40

По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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