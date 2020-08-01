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Ведомости
Ведомости

Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». Вакцинацию начнут с медиков и учителей.В источнике
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Коммерсантъ

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Коммерсантъ03:38
Газета.Ru

Завершены клинические испытания вакцины от COVID-19 центра Гамалеи

Газета.Ru03:19
РИА Новости

Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей

РИА Новости03:40
Lenta.ru

Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса

Lenta.ru03:21
RT на русском

Вакцинацию от коронавируса в России начнут с медиков и учителей

RT на русском03:50
Известия

Вакцинация от коронавируса в России начнется с медиков и учителей

Известия03:27
Профиль

Вирусолог рассказал о побочном эффекте вакцины от коронавируса

Профильвчера в 13:05
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Регина Тодоренко и Влад Топалов стали участниками нового сезона шоу «Ледниковый период»

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали участниками нового сезона в шоу "Ледниковый период" Разумеется, супругам придется на время съемок проекта какое-то время бороться друг против друга.
Регина Тодоренко и Влад Топалов стали участниками нового сезона шоу «Ледниковый период»
Вокруг ТВ03:58

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия01:56
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Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета02:38
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостейвчера в 09:02
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Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%

Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК04:00
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В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение

Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.
Naked Science30 июля в 09:29
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