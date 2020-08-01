Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». Вакцинацию начнут с медиков и учителей.В источнике
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