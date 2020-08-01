Коронавирус
ИзвестияВ России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек
Севастополь, 1 августа 2020, 18:04 — REGNUM В Севастополе столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль.
REGNUM 11:04
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Политика
В МИД России подвергли критике односторонние санкции со стороны ЕС
Напомним, ранее в четверг 30 июля совет Евросоюза ввел индивидуальные санкции в отношении ряда граждан указанных стран, обвинив их в хакерских атаках против серверов Организации по запрещению химического оружия.
REGNUM 12:13
Происшествия
Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта
Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
Политика
Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru 07:11
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии.
RT на русском вчера в 03:29
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Футбол
Семак опроверг слухи о конфликте с руководством «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о своём конфликте с руководством клуба.
RT на русском 12:14
Политика
Германия хочет вернуть деньги, пожертвованные «Белым каскам»
Германия потребовала от фонда поддержки "Белых касок" вернуть ей часть пожертвованных средств.
Вести.Ru вчера в 07:28
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Общество
NYT: Microsoft может купить долю в TikTok
Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:24
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Футбол
Гунько станет главным тренером футбольного клуба «Химки»
Коммерсантъ 06:55
Путешествия
Отдых для россиян в Крыму стал дешевле
Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их.
Lenta.ru 11:58
Футбол
«Зенит» представил два новых комплекта формы
Евро-футбол.ру 03:59
Политика
Кадыров рассказал, как Путин присвоил ему звание генерал-майора
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, как президент Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:53
Футбол
«Зенит» получил премию Liga Fair Play по итогам сезона
«Зенит» по итогам сезона-2019/20 в Тинькофф РПЛ стал обладателем приза Liga Fair Play — совместной премии премьер-лиги и ее генерального партнера БК «Лига ставок».
Спорт-Экспресс 11:50
Финансы
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Фигурное катание
Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.
Sport24.ru 05:07
Футбол
Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:55
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
Экономика
Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию.
ПРАЙМ вчера в 02:15
Автоспорт
Мазепин выиграл гонку «Формулы-2» в Великобритании
Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин одержал победу в первой гонке четвёртого этапа «Формулы-2» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 12:07
Футбол
Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона
Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55