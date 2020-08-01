В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

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