Армия и оружие
ИзвестияВ России завершили госиспытания перспективной торпеды
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг. Об этом заявил в пятницу, 14 февраля, генеральный директор компании Борис Обносов.
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с чего всё началось
Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сообщил генеральный директор Борис Обносов. "Сейчас на них оформляется документация", — добавил он.РИА Новости01:06
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