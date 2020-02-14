Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сообщил генеральный директор Борис Обносов. "Сейчас на них оформляется документация", — добавил он.

с чего всё началось

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг. Об этом заявил в пятницу, 14 февраля, генеральный директор компании Борис Обносов.

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