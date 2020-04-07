Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России. Об этом сообщили во вторник, 7 апреля, в пресс-службе «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»).
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с чего всё началось

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

В России завершилась модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").
РИА Новостивчера в 20:19

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Россия завершила модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

РЕН ТВвчера в 20:48

В России завершили модернизацию одного из самых мощных в мире орудий

Газета.Ru05:08

Гаубица-пушка МЛ-20: легендарный «Емеля»

ТК Звезда03:57

«Малка» готова. Модернизацию одной из самых мощных пушек завершили в России

Телеканал 360°02:03

На Урале завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

URA.Ruвчера в 22:43

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Известия04:32

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

РИА Новостивчера в 20:19
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Общество

«Аэрофлот» во вторник вывезет группу американцев из России

"Представительство США в России продолжает планировать специальные чартерные рейсы, запланированные на четверг, 9 апреля", - добавила она.
Интерфакс 04:34
Единоборства

Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова

Известия вчера в 15:58
Общество

За сутки в России зафиксировали 1 154 новых случая коронавируса

За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 1 154 пациентов. Таким образом, общее число инфицированных составило 7 497 человек.
JustMedia 03:42
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Политика

В Центризбиркоме допустили перенос осенних выборов из-за коронавируса

Центризбирком пока не обсуждал перенос единого дня голосования с сентября из-за коронавируса, но имеет право принять такое решение, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Интерфакс 05:14
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла в 32 года

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в возрасте 32 лет. Об этом сообщили во Всероссийской федерации плавания.
Известия 04:54
Кино

Сальма Хайек рассказала о первой в своей карьере роли супергероини

Газета.Ru 03:59
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Экономика

Лукашенко призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр» крупных держав

По словам Лукашенко, нефтяной рынок лихорадит. Он призвал обезопасить Белоруссию от «нефтяных игр крупных держав».
Lenta.ru 04:46
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Экономика

Продлены сроки представления налоговой отчетности и уплаты налогов

Сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей продлены до 6 апреля 2020 года.
Рутульские новости 05 апреля в 15:17
Происшествия

В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину

Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
РИА Новости 05:15
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой

В сети неожиданно разразился скандал между российскими моделями - Викторией Боней и Алёной Шишковой.
OvideO.ru 04 апреля в 15:23
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

В Брянске за сутки коронавирус выявили у 32 жителей области

В Брянске за минувшие сутки коронавирус выявили у 32 жителей области, об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Брянские новости 01:47
Общество

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
РБК 04:14
Общество

В Свердловской области подтвердили семь новых случаев коронавируса

На территории Свердловской области выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
АиФ Урал 03:39
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Политика

Власти Великобритании рассказали о состоянии Бориса Джонсона

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.
ТАСС 04:15
Здоровье

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

ProUfu.ru 02:42
Футбол

США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара

Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Коммерсантъ 03:12
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Экономика

На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей

Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 03:30
Общество

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 51

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 32 до 51.
PenzaNews 03:09
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян

Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
РБК 05:12
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