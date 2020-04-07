В России завершилась модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").

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Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России. Об этом сообщили во вторник, 7 апреля, в пресс-службе «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»).

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

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