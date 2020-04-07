Армия и оружие
ИзвестияВ России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России. Об этом сообщили во вторник, 7 апреля, в пресс-службе «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»).
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с чего всё началось
В России завершилась модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").РИА Новостивчера в 20:19
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Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в понедельник был помещен в реанимацию с новым коронавирусом, остается без изменений.
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В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом
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США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара
Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
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Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
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Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
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В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
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Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.