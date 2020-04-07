Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Читать в источнике
Комментировать342
с чего всё началось

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

В России завершилась модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").
РИА Новостивчера в 20:19

Подробнее о событии

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Известия04:32

В России завершили модернизацию одного из самых мощных в мире орудий

Газета.Ru05:08

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

РИА Новостивчера в 20:19

«Малка» готова. Модернизацию одной из самых мощных пушек завершили в России

Телеканал 360°02:03

На Урале завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

URA.Ruвчера в 22:43

Россия завершила модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

РЕН ТВвчера в 20:48

Гаубица-пушка МЛ-20: легендарный «Емеля»

ТК Звезда03:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество

Из Таиланда в Петербург доставят застрявших российских туристов

Во вторник, 7 апреля, «Аэрофлот» выполнит рейсы из Таиланда в Москву и еще один рейс из Таиланда в Петербург.
Петербургский дневник вчера в 14:44
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

В России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировано 1154 новых случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Моя Москва.онлайн 04:19
Общество

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля

ТАСС 06:23
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Общество

СМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти

На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки.
Вечерняя Москва 01:39
Политика

Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Lenta.ru 03:42
Наука

Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов

Испытания показали, что ивермектин в течение 24 часов уничтожает 93% вирусной РНК COVID-19 в клеточной культуре, а через 48 часов коронавирус истребляется практические полностью - на 99,8%.
Ридус 02:20
Общество

Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса

Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
РИА Новости 06:11
Здоровье

Главный санврач Петербурга запретила врачам совместительство

Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова запретила медикам совмещать работу в разных учреждениях.
Gazeta.SPb 05:05
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Экономика

Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»

Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
REGNUM 05:32
Игры

Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен

Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года.
Piter.tv 05 апреля в 11:19
Политика

Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина

Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента.
РБК 06:17
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Происшествия

В Петербурге выявили трех нарушителей режима самоизоляции

Полицейские выявили за сутки в Петербурге трёх человек, не соблюдавших необходимые меры самоизоляции после заграничных поездок в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:03
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель 02:05
Происшествия

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу об обрушении кровли на ЗиКе

Екатеринбург, 7 апреля 2020, 13:02 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении четырёх граждан, обвиняемых в причинении тяжкого вреда и смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ и ч.ч. 1,2 ст. 118 УК РФ), а также в нарушении правил при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
REGNUM 06:02
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Футбол

В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку

В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:59
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество

Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
OAnews вчера в 14:50
Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:38
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Известия вчера в 22:14
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Экономика

В России выросло число банкротств граждан

Число банкротств граждан в январе - марте текущего года составило 22,4 тыс. случаев, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные единые федерального реестра «Федресурс».
Rambler News Service 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
2С7
Самоходная артиллерийская установка
Советская 203-мм самоходная пушка, находящаяся на вооружении Сухопутных войск Вооружённых сил Российской Федерации. Разработана в Ленинграде на Кировском заводе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное