Армия и оружие
РИА НовостиВ России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
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с чего всё началось
В России завершилась модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").РИА Новостивчера в 20:19
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Общество
Из Таиланда в Петербург доставят застрявших российских туристов
Во вторник, 7 апреля, «Аэрофлот» выполнит рейсы из Таиланда в Москву и еще один рейс из Таиланда в Петербург.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Общество
В России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировано 1154 новых случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Общество
СМИ назвали условие согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
На грядущем заседании ОПЕК+ участники, вероятно, сумеют прийти к консенсусу по вопросу сокращения добычи нефти, но только если на это решатся Соединенные Штаты Америки.
Политика
Генпрокурор Украины рассказала о задаче посадить Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе посадить бывшего главу государства Петра Порошенко.
Наука
Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов
Испытания показали, что ивермектин в течение 24 часов уничтожает 93% вирусной РНК COVID-19 в клеточной культуре, а через 48 часов коронавирус истребляется практические полностью - на 99,8%.
Общество
Все магазины «Спортмастер» закрыты из-за коронавируса
Сеть магазинов спортивных товаров "Спортмастер" закрыла все торговые точки после ввода ограничений на торговлю из-за коронавируса, сообщил РИА Новости в "Спортмастере".
Здоровье
Главный санврач Петербурга запретила врачам совместительство
Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова запретила медикам совмещать работу в разных учреждениях.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Игры
Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен
Компания-разработчик CD Projekt RED сообщила в своем Twitter-аккаунте, что выпуск игры перенесен на 17 сентября 2020 года.
Политика
Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина
Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента.
Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Происшествия
В Петербурге выявили трех нарушителей режима самоизоляции
Полицейские выявили за сутки в Петербурге трёх человек, не соблюдавших необходимые меры самоизоляции после заграничных поездок в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу об обрушении кровли на ЗиКе
Екатеринбург, 7 апреля 2020, 13:02 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении четырёх граждан, обвиняемых в причинении тяжкого вреда и смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ и ч.ч. 1,2 ст. 118 УК РФ), а также в нарушении правил при проведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Футбол
В Кремле отвергли обвинения о том, что РФ получила ЧМ-2018 за взятку
В Кремле отвергли утверждения о том, что РФ получила право на проведение чемпионата мира по футболу за взятку: все было законно, и это был лучший в истории чемпионат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса
Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Экономика
В России выросло число банкротств граждан
Число банкротств граждан в январе - марте текущего года составило 22,4 тыс. случаев, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные единые федерального реестра «Федресурс».