В России завершилась модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").

с чего всё началось

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

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