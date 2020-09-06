Работа над планом восстановления российской экономики завершена. Об этом агентству ТАСС рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, документ пока не подписан, поскольку должен быть утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития.

Андрей Белоусов План закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, вносятся последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом.