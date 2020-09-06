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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики

Российское правительство завершило работу разработкой плана восстановления экономики страны.В источнике
Андрей Белоусов
План восстановления экономики требует синхронизации с прогнозом. Он до сих пор не утвержден, поскольку работа над прогнозом соцразвития еще продолжается.
С чего всё началось
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАСС20:02
Подробнее о событии
РБК

Белоусов сообщил о завершении работы над планом восстановления экономики

РБК21:10
Lenta.ru

В России завершили работу над планом восстановления экономики

Lenta.ru20:46
Коммерсантъ

Правительство завершило работу над планом восстановления экономики России

Коммерсантъ20:31
URA.Ru

В России объявили о завершении плана по восстановлению экономики

URA.Ru20:31
Московский Комсомолец

План восстановления российской экономики утвердят в сентябре

Московский Комсомолец20:40
Известия

Белоусов сообщил о разработанном плане по восстановлению экономики РФ

Известия20:28
ТАСС

План восстановления экономики России утвердят в сентябре

ТАСС20:02

Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей

Предпродажи билетов на показы нового фильма "Довод" Кристофера Нолана превысили 11 млн рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Фонда кино данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах.
Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей
Газета.Ru4 сентября в 06:05
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В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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