Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики
Смотрите также
В Минтруде заявили, что решения по увеличению МРОТ в 2021 году еще нет
В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc
Россия одержала победу в «Танковом биатлоне»
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче с ЦСКА
Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии
В Японии 100 тысяч человек могут эвакуировать из-за тайфуна «Хайшэнь»
Мосты на острове Русский во Владивостоке могут закрыть из-за тайфуна
Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества в деле Навального
Стал известен пол будущего ребенка Подольской и Преснякова
Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
В США затонули несколько лодок на параде в поддержку Трампа
В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО
Российское правительство завершило работу разработкой плана восстановления экономики страны.В источнике
План восстановления экономики требует синхронизации с прогнозом. Он до сих пор не утвержден, поскольку работа над прогнозом соцразвития еще продолжается.
С чего всё началось
План восстановления экономики России утвердят в сентябре
Работа над планом восстановления экономики РФ завершена, он будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития в сентябре, заявил ТАСС первый вице-премьер Андрей Белоусов.
ТАСС20:02
Подробнее о событии