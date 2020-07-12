Коронавирус
RT на русскомВ России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. В ближайшее время участвовавшие в эксперименте добровольцы вернутся к обычной жизни, их выписка назначена на 15 и 20 июля.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистИА Красная Весна 01:23
с чего всё началось
Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов. Клинические испытания велись с 18 июня.РИА Новости00:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Амитабх Баччан госпитализирован с коронавирусом
Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом, его госпитализировали.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Происшествия
На Таймыре из-за прорыва трубы вытекло около 44,5 тонн топлива
Разлив авиационного топлива в результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу" (входит в "Норникель"), в Таймырском округе Красноярского края составил около 44,5 тонн, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:25
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус объяснила, почему боится инфекции на лице
Долгие годы актриса использует одну и ту же косметику.
Слово и Дело 05:48
Политика
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений по урегулированию в Донбассе не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:11
Политика
Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды
Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:08
Политика
Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК вчера в 13:56
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Известия вчера в 16:19
Экономика
Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
Здоровье
Иммунолог предупредила об опасности употребления кофе в жару
Ограничить употребление кофе следует и во время физической активности.
MedikForum.ru 06:24
Политика
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:45
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Здоровье
На Украине работают над планом реформирования психиатрической службы
Киев, 12 июля 2020, 13:48 — REGNUM Министерствами здравоохранения и социальной политики Украины разрабатывается план реформирования психиатрической системы на Украине.
REGNUM 06:48
Политика
В Кремле заявили о «нижней точке» в отношениях России и США
Состояние отношений России и США находятся в практически нижней точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:12
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Футбол
«Фенербахче» хочет купить у «Зенита» Дзюбу
Metaratings вчера в 09:04
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52