Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов. Клинические испытания велись с 18 июня.

с чего всё началось

Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты.

Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. В ближайшее время участвовавшие в эксперименте добровольцы вернутся к обычной жизни, их выписка назначена на 15 и 20 июля.

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

Единоборства Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Экономика Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины. 28

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,4K

Политика В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений Выход Украины из минских соглашений по урегулированию в Донбассе не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".

Здоровье На Украине работают над планом реформирования психиатрической службы Киев, 12 июля 2020, 13:48 — REGNUM Министерствами здравоохранения и социальной политики Украины разрабатывается план реформирования психиатрической системы на Украине.

Политика В Кремле заявили о «нижней точке» в отношениях России и США Состояние отношений России и США находятся в практически нижней точке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 9