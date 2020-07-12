Коронавирус
RT на русскомВ России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Специалисты российского МГМУ имени Сеченова сообщили об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. В ближайшее время участвовавшие в эксперименте добровольцы вернутся к обычной жизни, их выписка назначена на 15 и 20 июля.
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Сеченовским университетом успешно завершены испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Вакцина должна вызывать иммунный ответ, как вызывает новая коронавирусная инфекция, при этом в самой вакцине коронавирусной инфекции не содержится, то есть нет самого вируса.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистВести.Ru 08:54
с чего всё началось
Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов. Клинические испытания велись с 18 июня.РИА Новости00:03
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