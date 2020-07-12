Коронавирус
РИА НовостиВ России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
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Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистКоммерсантъ вчера в 15:03
с чего всё началось
Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.РИА Новости00:03
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Завершились испытания первой российской вакцины от коронавируса на добровольцах
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