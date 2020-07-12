Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

с чего всё началось

Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

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