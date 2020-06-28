Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России завершилось электронное голосование по Конституции

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно.
Читать в источнике
Комментировать482

Подробнее о событии

Сергей Собянин: Явка на электронное голосование составила 93 процента

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:01

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Дождь14:17

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%

Mockva.ru27 июня в 18:31

В России завершается электронное голосование по поправкам к конституции

BFM.ru04:03

Явка на электронном голосовании по Конституции составила 75%

АБН28 июня в 00:35

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 75%

VSE42.RU27 июня в 22:13

Онлайн-голосование по поправкам в конституцию завершилось. Явка составила 93,02%

ТАСС13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Lenta.ru 00:58
1
Политика

Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США

В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
5
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
385
Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс вчера в 04:13
23
Авто

В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter

Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
65
Происшествия

Жертвами беспорядков в Эфиопии стали не менее восьми человек

Аддис-Абеба, 30 июня 2020, 22:37 — REGNUM Не менее восьми человек погибли, 80 пострадали в ходе беспорядков в Аддис-Абебе, 30 июня сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:37
Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева показала длинные ноги в мини-платье

Супруга российского музыканта Игоря Николаева предстала перед поклонниками в коротком наряде.
VSE42.RU 03:57
3
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
98
Общество

Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса

Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
10
Общество

Итоговая явка на онлайн-голосование по Конституции превысила 93%

Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
RT на русском 13:19
168
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
711
Футбол

Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
RT на русском 15:11
Общество

Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля

Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
71
Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
891
Армия и оружие

Польша вооружается израильскими противотанковыми ракетами Rafael Spike

Актуальные Новости 10:51
3
Кино

Крупнейшая киносеть США перенесла открытие кинотеатров с 15 на 30 июля

В понедельник крупнейшая киносеть США и всего мира АМС заявила о переносе открытия кинотеатров с 15 на 30 июля.
Кинобизнес сегодня вчера в 18:32
Политика

США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.
Интерфакс 14:03
23
Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 18:04
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
15
Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
68
Политика

Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции

На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
SM News 16:12
11
Происшествия

На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских

Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
14
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
3
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Evo-rus.com 11:52
475
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным Слухи о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович продолжаются.
Экспресс газета 04:44
4
Общество

Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия 16:52
98
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия 17:03
6
Здоровье

Свыше 2400 инфекционных коек освободилось в больницах Петербурга

В Комитете по здравоохранению рассказали «Петербургскому дневнику», что в городских больницах освободилось 2460 инфекционных коек.
Телеканал 360° 10:27
9
Авто

В России представлен китайский минивэн за 3,5 млн рублей

Китайский бренд GAC представил в России минивэн GAC GN8. Презентация новинки прошла в онлайн-формате.
Южный автомобиль 15:02
17
Кино

Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»

Playboyrussia.com 07:13
86
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное