Общество
Lenta.ruВ России завершилось электронное голосование по Конституции
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно.
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Сергей Собянин: Явка на электронное голосование составила 93 процента
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Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.
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В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
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Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.
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Польша вооружается израильскими противотанковыми ракетами Rafael Spike
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Крупнейшая киносеть США перенесла открытие кинотеатров с 15 на 30 июля
В понедельник крупнейшая киносеть США и всего мира АМС заявила о переносе открытия кинотеатров с 15 на 30 июля.
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США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.
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Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
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Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции
На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России.
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На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
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Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
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