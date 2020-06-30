Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно.

В России завершилось электронное голосование по Конституции

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