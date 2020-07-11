В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса.

В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

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