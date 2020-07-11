Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса.
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Экономисты объявили о завершении кризиса в России из-за коронавируса

BFM.ruвчера в 11:47

АКРА увидело прохождение пиковой фазы коронавирусного кризиса в России

РБК05:17

АКРА сообщило о завершении кризиса из-за коронавируса в России

Forbesвчера в 12:00

Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки

Газета.Ru05:53

АКРА объявила о завершении кризиса из-за коронавируса в РФ

News.ruвчера в 11:31

АКРА объявило о завершении в России кризиса из-за коронавируса

Долг.рфвчера в 11:18

АКРА объявило о завершении в России кризиса из-за коронавируса

ПРАЙМвчера в 10:48
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
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Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 04:23
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Авто

В России стартовало производство Niva под брендом Lada

В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.
Tvoe-avto.com вчера в 07:20
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Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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Армия и оружие

Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»

Евразия Daily 09 июля в 04:27
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Политика

Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17

В деле о крушении малазийского Boeing MH17 могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
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Футбол

Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче против «Арсенала» из-за травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче с «Арсеналом».У 24-летнего игрока выявлены проблемы с задней поверхностью бедра.
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Майгуров единогласно избран на пост президента СБР

Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
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Бывший нападающий «Спартака», голландец Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал, что скучал по Амстердаму, когда выступал в России.
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Клишас осудил адвокатов по делу Ефремова за общение со СМИ

Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде Андрей Клишас предупредил адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова, что у юристов могут быть проблемы, если они станут превращать судебное разбирательство в шоу.
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Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
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Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий скончался на тренировке

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Инспектор подтвердил, что за рулем джипа был сам Ефремов

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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
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Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя

Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Общество

ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
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Политика

Военные свяжут трубопроводом крымские водохранилища

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Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
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Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Антон Табаков празднует 60-летие

Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет.
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Энергетика

Газопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters

Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.
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