Коронавирус
Lenta.ruВ России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса
В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса.
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Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 04:23
Авто
В России стартовало производство Niva под брендом Lada
В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.
Tvoe-avto.com вчера в 07:20
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
Евразия Daily 09 июля в 04:27
Политика
Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17
В деле о крушении малазийского Boeing MH17 могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
News.ru 06:47
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
Футбол
Алли не поможет «Тоттенхэму» в матче против «Арсенала» из-за травмы
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли не поможет своей команде в матче с «Арсеналом».У 24-летнего игрока выявлены проблемы с задней поверхностью бедра.
Soccer.ru 06:15
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Футбол
Квинси Промес: «Скучал по Амстердаму, когда играл в Москве и Испании»
Бывший нападающий «Спартака», голландец Квинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», рассказал, что скучал по Амстердаму, когда выступал в России.
Спорт-Экспресс 04:39
Общество
Клишас осудил адвокатов по делу Ефремова за общение со СМИ
Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде Андрей Клишас предупредил адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова, что у юристов могут быть проблемы, если они станут превращать судебное разбирательство в шоу.
Невские Новости 02:33
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru вчера в 06:15
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 06:51
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя
Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Здоровье
Мясников рассказал о пользе кофе для профилактики онкологии
Естественно, имеется в виду не растворимый, а натуральный кофе. Напиток очень полезен при недугах печени.
RuNews24.ru 05:15
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Антон Табаков празднует 60-летие
Сын известного актера Олега Табакова Антон 11 июля отмечает 60 лет со дня появления на свет.
Актуальные Новости 04:33
Энергетика
Газопровод «Голубой поток» простаивает с середины мая – Reuters
Анкара, 11 июля 2020, 12:25 — REGNUM Газопровод, «Голубой поток», проложенный по дну Чёрного моря между Россией и Турцией, находится в режиме простоя с середины мая нынешнего года.
REGNUM 05:25