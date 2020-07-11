Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса.
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с чего всё началось
Россия прошла пиковую фазу негатива от пандемии коронавируса, ситуация постепенно нормализуется, следует
 из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое рассчитывает индекс финансового стресса.
Forbes10 июля в 12:00

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Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки

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АКРА увидело прохождение пиковой фазы коронавирусного кризиса в России

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АКРА объявило о завершении в России кризиса из-за коронавируса

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АКРА объявило о завершении в России кризиса из-за коронавируса

Долг.рф10 июля в 11:18

АКРА сообщило о завершении кризиса из-за коронавируса в России

Forbes10 июля в 12:00
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Диетолог разрешила колу, чипсы и бургеры

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Общество

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Газета.Ru 03:33
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Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Общество

Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения

Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
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Политика

Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России

Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
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Космос

Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»

Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 вчера в 02:42
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Здоровье

Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков

Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
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Космос

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
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Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
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Здоровье

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Сосредоточить свое внимание врачам следует на группах риска, то есть пожилых людях и с хроническими заболеваниями, добавил доктор и заключил, что нужно прекратить "демонизировать" коронавирус в СМИ, а, наоборот, научиться с ним жить, предоставляя общественности всю актуальную информацию по лечению и профилактике.
Слово и Дело вчера в 08:50
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Шоу-бизнес

Иван Телегин сокрыл от Пелагеи часть семейного имущества при разводе

Телегин решил этих денег не давать никому и скрыл факт продажи от суда.
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По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Здоровье

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Политика

Путин поздравил работников рыбохозяйственной отрасли с Днем рыбака

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В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

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Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

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Общество

Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Крыму

За 11 июля на территории Республики Крым подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:55
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Общество

Адвокат Ефремова отверг обвинения в пиаре на резонансном деле

Газета.Ru 02:08
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Общество

В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек

В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
REGNUM 10 июля в 02:38
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Происшествия

Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в день аварии

Газета.Ru вчера в 10:13
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Происшествия

В результате шторма в Петербурге пострадали два человека

В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля, пострадали два человека.
Газета.Ru вчера в 13:12
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Общество

39 жителей Тульской области выздоровели от коронавируса

О новых случаях заражения и выздоровления сообщает региональный оперативный штаб.
Тульские СМИ 04:12
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