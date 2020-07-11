Коронавирус
Lenta.ruВ России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса
В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса.
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с чего всё началось
Россия прошла пиковую фазу негатива от пандемии коронавируса, ситуация постепенно нормализуется, следует из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое рассчитывает индекс финансового стресса.Forbes10 июля в 12:00
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Общество
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Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
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Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
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Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
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SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink
Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы 00:09
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК вчера в 09:39
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Мясников объяснил человечеству, как сосуществовать с коронавирусом
Сосредоточить свое внимание врачам следует на группах риска, то есть пожилых людях и с хроническими заболеваниями, добавил доктор и заключил, что нужно прекратить "демонизировать" коронавирус в СМИ, а, наоборот, научиться с ним жить, предоставляя общественности всю актуальную информацию по лечению и профилактике.
Слово и Дело вчера в 08:50
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Иван Телегин сокрыл от Пелагеи часть семейного имущества при разводе
Телегин решил этих денег не давать никому и скрыл факт продажи от суда.
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Известия 04:21
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Коммерсантъ 01:08
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В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
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Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.
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В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек
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REGNUM 10 июля в 02:38
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Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в день аварии
Газета.Ru вчера в 10:13
Происшествия
В результате шторма в Петербурге пострадали два человека
В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля, пострадали два человека.
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество
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О новых случаях заражения и выздоровления сообщает региональный оперативный штаб.
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