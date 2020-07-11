с чего всё началось

В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса.

В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

Баскетбол Шенгелия ответил на критику в свой адрес за переход в ЦСКА Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия ответил тем, кто раскритиковал его за переход в московский ЦСКА.

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова 6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов. 919

Политика Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс". 5

Единоборства Магомедшарипов считает Яна фаворитом в бою с Алдо на UFC 251 Российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов сделал прогноз на поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо. 6

Автоспорт Сотрудникам Формулы 1 пригрозили тюрьмой за нарушение карантина Гонщиков, инженеров и механиков смогут отправить в тюрьму, если они нарушат обязательный карантин на Гран При Венгрии.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны. 152

Общество Более 70 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в США за сутки В США выявили более 70 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, это новое рекордно высокое число подтвержденных случаев за день, сообщает NBC News со ссылкой на собственные подсчеты. 29

Политика Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО Американский лидер добавил, что путем угроз о выходе США из альянса можно добиться мотивации остальных участников НАТО вкладывать больше денег в организацию. 18

Политика В Польше почтили память жертв Волынской резни Память жертв Волынской резни почтили в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 231

Шоу-бизнес Дакота рассказала о конфликте с Рудковской из-за сумок «LV» Рита Дакота, фото из Instagram @ritadakota, Яна Рудковская, фото из Instagram @rudkovskayaofficial Певица Рита Дакота рассказала о неудачном опыте участия в розыгрыше сумок от Louis Vuitton и конфликте с Яной Рудковской из-за её «статуса».

Игры Cyberpunk 2077 не планируют добавлять в Xbox Game Pass В сети долгое время ходят предположения, что Cyberpunk 2077 могут добавить в Xbox Game Pass одновременно с выходом (или чуть позже). 1