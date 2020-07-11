Коронавирус
Lenta.ruВ России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса
В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Этот показатель оценивает, насколько финансовая система страны близка к состоянию кризиса.
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с чего всё началось
Россия прошла пиковую фазу негатива от пандемии коронавируса, ситуация постепенно нормализуется, следует из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое рассчитывает индекс финансового стресса.Forbesвчера в 12:00
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Правила начисления зарплаты для работников бюджетной сферы в будущем могут претерпеть изменений.
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Автоспорт
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Интерфакс 06:05
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Американский лидер добавил, что путем угроз о выходе США из альянса можно добиться мотивации остальных участников НАТО вкладывать больше денег в организацию.
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Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
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В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции
Вчера в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
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Общество
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RT на русском вчера в 13:54
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
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Названы системы, приводящие к снижению мощности мотора
Профиль 09 июля в 10:28
Политика
В Польше почтили память жертв Волынской резни
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Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
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Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
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Cyberpunk 2077 не планируют добавлять в Xbox Game Pass
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Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
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Общество
В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
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