Экономика
Газета.RuНесколько сахарных заводов закрываются в России
По словам Бодина, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. Он добавил, что если мировые и внутренние цены не изменятся, то и другие сахарные заводы могут оказаться под угрозой.
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с чего всё началось
Речь о Мелеузовском сахарном заводе в Башкирии (входит в группу «Продимекс»), Нурлатском сахарном заводе в Татарстане (входит в местную группу «Агро-инвест») и Товарковском сахарном заводе (принадлежит структуре Россельхозбанка) в Тульской области.Ведомостивчера в 16:00
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Транспорт
СМИ перечислили ошибки россиян при переезде «лежачего полицейского»
Водители в России, преодолевая «лежачих полицейских», в основном допускают три ошибки, которые зачастую приводят к негативным последствиям.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Общество
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Культура
«Новороссия» опубликовала трогательный клип о защитниках Донбасса
Песня музыкального коллектива Народной милиции ЛНР посвящен защитникам Донбасса. Релиз клипа состоялся накануне Дня защитника Отечества.
Политика
Блумберг потратил уже более $500 млн на свою президентскую кампанию
Майкл Блумберг потратил уже более 500 миллионов долларов на свою президентскую кампанию, сообщила в понедельник компания Advertising Analytics, которая занимается подсчетами оплаченного кандидатами рекламного времени.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Общество
Вокруг украинской базы в Антарктиде на снегу появились красные пятна
Сообщается, что водоросли хламидомонады Chlamydomonas nivalis окрасили снег вокруг украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Футбол
Вернер: нам с Левандовски нужно быть осторожными, чтобы Холанд нас не догнал
Вернер в свою очередь, забив 21 гол, занимает второе место. 19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне».
Здоровье
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить.
Здоровье
Во Вьетнаме провели первую в мире пересадку кисти от живого донора
По данным Центрального ханойского военного госпиталя номер 108, медики во Вьетнаме 21 января провели первую в мире операцию по трансплантации руки с кистью от живого донора, пишет армейская газета "Куан дой нян зан".
Политика
Владимир Путин обеспечил Россию мягкой силой
В топ-10 рейтинга мягких сил помимо США входят и две другие державы — Китай и Россия, которые, впрочем, авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, так как оба этих государства ведут довольно агрессивную политику как на внутренней арене, так и за рубежом.
Происшествия
В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
Экономика
Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику
В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Армия и оружие
Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»
В конце ноября прошлого года на заседании Совета безопасности России Путин потребовал от правительства нарастить долю современного оружия в российской армии в ближайшие годы до 70%.
Экономика
Американские индексы упали из-за угрозы пандемии
Падение индексов вызвала угроза пандемии.
Гаджеты
IPhone 9 позирует в шести цветах
Ресурс 9TechEleven, ссылаясь на китайских информаторов из Weibo, сообщает, что смартфон iPhone 9 или iPhone SE 2 будет доступен в следующих шести официальных цветах.
Экономика
Торгу место: за год должники расстались с имуществом на 15 млрд рублей
Долговые торги В 2019 году ФССП арестовала имущество должников на 267,5 млрд, а продала — на 15 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для ИИ в вооружениях
Происшествия
Житель Владивостока пропал на Бали во время подводной охоты
Житель Владивостока Александр Че пропал в районе Бали во время подводной охоты, сообщил РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.