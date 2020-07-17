Коронавирус
Lenta.ruВ России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
Все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом. В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
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с чего всё началось
Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.РИА Новостивчера в 20:49
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Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
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Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Минфин пообещал не изымать накопления россиян
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В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
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Игромания.ру вчера в 16:29
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Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro вчера в 11:20
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Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей.
Новые автомобили 00:13
Общество
В Саратове началась забастовка работников электротранспорта
Сегодня в Саратове вновь бастуют сотрудники Кировского троллейбусного депо МУПП "Саратовгорэлектротранс".
Взгляд-инфо 00:42
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Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной
Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса.
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Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
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Экономика
Пост главы набсовета ВЭБа перестанет быть по умолчанию «премьерским»
Председателем набсовета госкорпорации до сих пор всегда выступал действующий премьер, в разные годы должность главы набсовета занимали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виктор Зубков, сейчас - Михаил Мишустин.
Интерфакс 01:51
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
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Lenta.ru вчера в 11:49
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил РИА Новости, что причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта, проигравшего выборы Сергею Фургалу.
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NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE
3DNews вчера в 00:30
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В Иркутской области ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
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Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
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Bookmaker-ratings.ru 15 июля в 10:56
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Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК вчера в 09:46
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Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
Экономика
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Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
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Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском вчера в 17:58
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01