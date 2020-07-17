Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

Все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом. В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
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Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт

Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
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Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

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