Официальная статистика показывает, что все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

с чего всё началось

Все российские регионы прошли пик заражений коронавирусом. В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

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