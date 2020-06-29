Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что для возвращения российских туристов на родину на фоне пандемии приходилось работать буквально с колёс.

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию. Свое заявление он сделал в интервью журналисту RT Антону Красовскому в рамках проекта «Эпидемия». Запись диалога опубликована на YouTube-канале издания.

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Общество В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.

Общество Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. 418

Политика Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. 24

Политика Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 424

Кино Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак» В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Netflix начал работу над приквелом сериала "Ведьмак".

Политика Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. 1

Общество В санаториях России отменили справку об отсутствии коронавируса Москва, 29 июня 2020, 15:42 — REGNUM Роспотребнадзор по просьбе Ростуризма отменил справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях России, но наличие другой справки осталось обязательным, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 668

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 457

Политика Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем. 19

Общество Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.

Общество Калининградские власти возобновят выплаты для поддержки туристического бизнеса Власти Калининградской области продолжат проект поддержки бизнеса, работающего в сфере гостеприимства, в объеме 100 млн рублей, который был приостановлен из-за нарушения некоторыми отелями и ресторанами требований Роспотребнадзора по санитарной безопасности.

Технологии Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 176