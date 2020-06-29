Политика
Lenta.ruВ России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию. Свое заявление он сделал в интервью журналисту RT Антону Красовскому в рамках проекта «Эпидемия». Запись диалога опубликована на YouTube-канале издания.
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с чего всё началось
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что для возвращения российских туристов на родину на фоне пандемии приходилось работать буквально с колёс.RT на русском04:06
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Общество
В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии
С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.
Новые Известия 08:04
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Кино
Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак»
В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что Netflix начал работу над приквелом сериала "Ведьмак".
Piter.tv 08:32
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Хоккей
Овечкин признан лучшим хоккеистом НХЛ, игравшим под восьмым номером
Vprognoze.ru 05:59
Политика
Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос
Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
Общество
В санаториях России отменили справку об отсутствии коронавируса
Москва, 29 июня 2020, 15:42 — REGNUM Роспотребнадзор по просьбе Ростуризма отменил справки об отсутствии коронавируса для отдыха в санаториях России, но наличие другой справки осталось обязательным, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:42
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Наука
В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
В Великобритании создан особенный фонарик, который может улучшить зрение за 3 минуты в день.
ToDay News Ufa 06:23
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
Калининградские власти возобновят выплаты для поддержки туристического бизнеса
Власти Калининградской области продолжат проект поддержки бизнеса, работающего в сфере гостеприимства, в объеме 100 млн рублей, который был приостановлен из-за нарушения некоторыми отелями и ресторанами требований Роспотребнадзора по санитарной безопасности.
ТАСС 08:43
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Киноафиша России 03:50
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa 03:49
Происшествия
Историк Соколов устроил истерику в суде
REGNUM 08:58
Общество
Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года.
REGNUM 05:35
Происшествия
В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет
Правоохранительные органы проводят проверку в связи с экстренным приземлением самолета в международном аэропорту Платов.
Российская газета 07:20
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36