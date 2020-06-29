Политика
Lenta.ruВ России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию. Свое заявление он сделал в интервью журналисту RT Антону Красовскому в рамках проекта «Эпидемия». Запись диалога опубликована на YouTube-канале издания.
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с чего всё началось
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что для возвращения российских туристов на родину на фоне пандемии приходилось работать буквально с колёс.RT на русском04:06
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Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
Во Владимире локализовали пожар в здании драмтеатра
Площадь возгорания в здании драматического театра во Владимире выросла с 50 до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
РИА Новости 10:14
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Экономика
Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов
Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu.
Вечерний курьер 06:58
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Политика
Рекордный обвал рейтинга президента Зеленского зафиксирован на Украине
Если в сентябре 2019 года рейтинг Зеленского составлял 56,1 процента, то в настоящее время это всего лишь 25,3 процента.
Политическая Экспертиза вчера в 07:46
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Киевлянин в трусах верхом на коне въехал в магазин за пивом
Житель Киева в нижнем белье и верхом на коне заехал в супермаркет за пивом. Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе.
Народные новости 09:17
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн масок
Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии
Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране.
ФедералПресс вчера в 22:43
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
Футбол
«Зенит» и «Сочи» не накажут Кокорина за посещение дня рождения
Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings.
Спорт день за днем 07:27
Армия и оружие
АПЛ «Князь Владимир» вышла в Белое море для перебазирования
Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вышел в понедельник из Северодвинска в Белое море и к концу недели должен прибыть в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево, сообщила пресс-служба флота.
РИА Новости 09:43
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 10:23
Гаджеты
Новый iPhone будет поставляться без зарядного устройства и наушников
Как сообщает ToDay News Ufa, в комплекте с новейшей моделью iPhone 12 не будет наушников EarPods и адаптера питания при стандартной доставке.
ToDay News Ufa 03:33
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Шоу-бизнес
Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко
Полина родилась не сразу, прошло несколько лет.
Pravda.Ru 05:11
Космос
Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году
Получить готовые изделия агентство планирует к 2025 году, а запуск будет зависеть от графика работы лунного шлюза.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Футбол
ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском 06:48
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20