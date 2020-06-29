Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что для возвращения российских туристов на родину на фоне пандемии приходилось работать буквально с колёс.

с чего всё началось

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию. Свое заявление он сделал в интервью журналисту RT Антону Красовскому в рамках проекта «Эпидемия». Запись диалога опубликована на YouTube-канале издания.

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

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