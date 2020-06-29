Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию. Свое заявление он сделал в интервью журналисту RT Антону Красовскому в рамках проекта «Эпидемия». Запись диалога опубликована на YouTube-канале издания.
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с чего всё началось

Лавров о COVID-19, застрявших туристах и работе дипломатов во время пандемии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что для возвращения российских туристов на родину на фоне пандемии приходилось работать буквально с колёс.
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Газета.Ru08:03

Лавров: Европа не собирается открывать границы для россиян на данном этапе пандемии

ТАСС06:43

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

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Лавров дал интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия»

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Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян

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РИА Новости04:05

Лавров не знает, когда откроются границы

Коммерсантъ05:03
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Происшествия

Во Владимире локализовали пожар в здании драмтеатра

Площадь возгорания в здании драматического театра во Владимире выросла с 50 до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
РИА Новости 10:14
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Общество

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
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Экономика

Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов

Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu.
Вечерний курьер 06:58
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
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Общество

Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
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Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru 09:20
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Политика

Рекордный обвал рейтинга президента Зеленского зафиксирован на Украине

Если в сентябре 2019 года рейтинг Зеленского составлял 56,1 процента, то в настоящее время это всего лишь 25,3 процента.
Политическая Экспертиза вчера в 07:46
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Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Происшествия

Киевлянин в трусах верхом на коне въехал в магазин за пивом

Житель Киева в нижнем белье и верхом на коне заехал в супермаркет за пивом. Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе.
Народные новости 09:17
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
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Экономика

В России создадут резерв из 300 млн масок

Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
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Здоровье

Россиян предупредили о росте числа диабетиков после эпидемии

Заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова сообщила, что распространение коронавируса приведет к резкому приросту числа диабетиков в стране.
ФедералПресс вчера в 22:43
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Футбол

«Зенит» и «Сочи» не накажут Кокорина за посещение дня рождения

Александр Кокорин не будет наказан «Сочи» и «Зенитом» за посещение дня рождения друга и нарушение социального дистанцирования, сообщают Metaratings.
Спорт день за днем 07:27
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Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» вышла в Белое море для перебазирования

Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вышел в понедельник из Северодвинска в Белое море и к концу недели должен прибыть в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево, сообщила пресс-служба флота.
РИА Новости 09:43
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 10:23
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Гаджеты

Новый iPhone будет поставляться без зарядного устройства и наушников

Как сообщает ToDay News Ufa, в комплекте с новейшей моделью iPhone 12 не будет наушников EarPods и адаптера питания при стандартной доставке.
ToDay News Ufa 03:33
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Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
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Шоу-бизнес

Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко

Полина родилась не сразу, прошло несколько лет.
Pravda.Ru 05:11
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Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году

Получить готовые изделия агентство планирует к 2025 году, а запуск будет зависеть от графика работы лунного шлюза.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Футбол

ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора

Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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