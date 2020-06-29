Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию. Свое заявление он сделал в интервью журналисту RT Антону Красовскому в рамках проекта «Эпидемия». Запись диалога опубликована на YouTube-канале издания.
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с чего всё началось

Лавров о COVID-19, застрявших туристах и работе дипломатов во время пандемии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что для возвращения российских туристов на родину на фоне пандемии приходилось работать буквально с колёс.
RT на русском04:06

Подробнее о событии

Лавров не знает, когда откроются границы

Газета.Ru04:16

Лавров не знает, когда откроются границы

Коммерсантъ05:03

Лавров дал интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия»

RT на русском04:51

Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян

Ведомости04:39

Лавров: Европа не собирается открывать границы для россиян на данном этапе пандемии

ТАСС06:43

Лавров пока не знает, когда откроются границы

РИА Новости04:05

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Lenta.ru05:03
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Газета.Ru 07:07
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Общество

Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше

Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
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Экономика

В Кузбассе построят логистический центр Wildberries

Газета Кемерова 06:05
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Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Футбол

«Барселона» планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона

Руководство сине-гранатовых планирует расстаться с 61-летним специалистом в межсезонье, сообщает Goal.
Чемпионат 05:33
1
Происшествия

В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре

В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15
1
Происшествия

Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
1
Кино

Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»

Киноафиша России 03:50
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Политика

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета Безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
1
Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
2
Общество

В Кремле прокомментировали снос памятников в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 29 июня, прокомментировали ситуацию с предложением снести в США памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.
Аргументы недели 06:17
401
Общество

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
332
Общество

В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность.
РБК 07:07
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,6K
Политика

Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»

В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».
РБК 07:24
Наука

Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии

Специалисты предполагают, что человек одомашнил кур еще до того, как начал выращивать рис.
Evo-rus.com вчера в 06:58
16
Политика

В ОСК оценили способность США создать ледокольный флот

США потребуется как минимум 7-8 лет на создание мощных ледоколов, и стоить они будут в три раза дороже, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 07:28
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
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Политика

Рейтинг Зеленского обвалился в два раза

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
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Авто

30-летний кабриолет Ford Mustang продали по цене нового спорткара

Высокая стоимость 30-летнего Ford Mustang объясняется идеальным состоянием автомобиля.
Motor 07:33
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования

Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
5
Армия и оружие

Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО

Американская аналитическая группа RAND и вовсе считает, что сейчас расклад военных сил в Прибалтийском регионе складывается не в пользу НАТО.
Вечерний курьер 04:16
4
Общество

Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль

В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
1,3K
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
8,5K
Футбол

Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия

Защита Шамсутдинова планирует просить о суде присяжных

Газета.Ru 01:45
9
Шоу-бизнес

Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо

Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
3
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
1,8K
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