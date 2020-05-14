Коронавирус

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыПопова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
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Анна Попова
Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный.
— Анна Попова, российский политикТАСС 10:16

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