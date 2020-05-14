Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыПопова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Читать в источнике
Оценить181
Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный.
— Анна Попова, российский политикТАСС 10:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Политика
На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон
Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня
В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.
РИА Новости 09:29
Хоккей
Защитник «Салавата» перешел в «Трактор»
В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ игрок принял участие в 44 играх в составе «Тороса» и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности +4. В семи матчах плей-офф Рубинчик отметился одной результативной передачей.
Горобзор.ру 10:05
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Экономика
Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI
Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений.
Известия вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Общество
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Здоровье
В Челябинской области резко выросла заболеваемость пневмонией
Власти Челябинской области обеспокоены резким ростом количества внебольничных пневмоний.
Коммерсантъ Челябинск 06:52
Наука
Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19
Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.
Газета.Ru 10:39
Экономика
Первые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров.
РИА Новости 04:51
Футбол
Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Сообщается, что полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Soccer.ru 06:26
Футбол
Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.
Газета.Ru 10:04
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM 07:57
Происшествия
Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей
Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
REGNUM 10:41
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Энергетика
Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше
Неопределенности на рынке нефти стало чуть меньше Коронавирус продолжает диктовать условия добычи и переработки нефти в мире, заставляя ежемесячно пересматривать прогнозы основных показателей.
Коммерсантъ 07:22
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Пара никак не комментирует информацию, полученную из анонимных источников, однако теперь это и не требуется — актриса впервые вышла на улицу в толстовке, которая не смогла скрыть внушительного живота.
Woman.ru вчера в 07:50
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20