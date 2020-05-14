Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный.

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

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