Общество
REGNUMВ России женщины стали значительно позже выходить замуж
Российские женщины не торопятся связать себя узами брака. Так, если восемь лет назад наиболее популярным для замужества у девушек был возраст 18−24 года, то теперь большая часть женщин предпочитает выходить замуж в возрасте 25−34 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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с чего всё началось
Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24, говорится в отчете Росстата.РИА Новостивчера в 20:30
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