Общество

REGNUMREGNUMВ России женщины стали значительно позже выходить замуж

Российские женщины не торопятся связать себя узами брака. Так, если восемь лет назад наиболее популярным для замужества у девушек был возраст 18−24 года, то теперь большая часть женщин предпочитает выходить замуж в возрасте 25−34 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Невесты в России «постарели» на восемь лет

Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24, говорится в отчете Росстата.
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Российские невесты и дальше будут стареть

Вечерняя Москва10:17

Невесты в России «постарели» на восемь лет

РИА Новостивчера в 20:30

Росстат назвал средний возраст замужества у российских женщин

РБК02:43

Россиянки стали позже выходить замуж

Lenta.ru01:47

Среднестатистическая невеста в России «постарела» на 8 лет

Вести.Ru00:42

Невесты в России «постарели» на 8 лет

Газета.Ruвчера в 20:45

Принц подождет. Позднее замужество россиянок — самое правильное решение

Телеканал 360°06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Экономика

«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам

По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41
Шоу-бизнес

Петросян заявил, что не может попасть в свой дом

РИА Новости 06:13
Интернет

Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать» Telegram «снарядом»

Глава Роскомнадзора назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Lenta.ru 11:11
Интернет

WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook

В 2017 году WSJ писала, что у Facebook появилась возможность следить, какие приложения ее участники используют на своих смартфонах.
РБК 11:14
Здоровье

Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом

Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.
РИА Новости 08:11
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Происшествия

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

Известия 11:06
Происшествия

При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек

В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Музыка

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Общество

В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»

В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Политика

Украина закрыла пропускной пункт в Крым

Украина закрыла пропускной пункт "Каланчак" на въезд и выезд для автомобилей. При этом Российский пункт пропуска работает в штатном режиме.
Российская газета 10:39
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Политика

Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату

Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru вчера в 12:50
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Спорт

В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
Известия 05:36
Путешествия

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Кино

В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 21 сентября в 03:50
Хоккей

Хет-трик Романцева помог «Сибири» прервать победную серию «Ак Барса»

Чемпионат 11:00
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Происшествия

СК попросил продлить арест трех фигурантов дела о беспорядках в Москве

Следственный комитет попросил до зимы оставить под арестом трех фигурантов дела о массовых беспорядках - Алексея Миняйло, Егора Жукова и Самариддина Раджабова, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 09:50
Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика

Премьер Чехии высказался о результативности антироссийских санкций

Премьер Чехии Андрей Бабиш рассказал, что антироссийские санкции пока не принесли желаемого результата.
Газета.Ru 09:36
Политика

Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль 08:07
Кино

Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58
Происшествия

Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов

Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости 11:21
Политика

Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества

Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное