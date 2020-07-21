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ФедералПресс
ФедералПресс

В России жилье одиноких пенсионеров предложили передавать в госфонд

В России придумали способ решить проблему нехватки денег одиноких пенсионеров с жильем. Для них хотят создать специальный фонд, куда будет передаваться их жилплощадь. В Союзе потребителей объяснили, какие преимущества за этим последуют для пожилых людей.В источнике
С чего всё началось
Известия

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Царьград

«Чиновников я бы вообще не подпускал»: Член Совфеда назвал штучным решением идею с жильём стариков

Царьград20:40
Комсомольская правда

В Совфеде оценили идею передавать квартиры одиноких пенсионеров госфонду взамен на пожизненное содержание

Комсомольская правда17:57
РЕН ТВ

Жилье или жизнь: защитит ли одиноких пенсионеров госфонд квартир

РЕН ТВ17:27
ТАСС

«Известия»: Союз потребителей предложил создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

ТАССвчера в 21:48
URA.Ru

В РФ нашли альтернативу ипотеке. Квартиры пенсионеров будут перепродавать

URA.Ruвчера в 17:41
БИЗНЕС Online

В России хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

БИЗНЕС Onlineвчера в 17:03
Известия

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Известиявчера в 17:01
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Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России21 июля в 13:00
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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