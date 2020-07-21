В России жилье одиноких пенсионеров предложили передавать в госфонд
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В России придумали способ решить проблему нехватки денег одиноких пенсионеров с жильем. Для них хотят создать специальный фонд, куда будет передаваться их жилплощадь. В Союзе потребителей объяснили, какие преимущества за этим последуют для пожилых людей.В источнике
С чего всё началось
Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.
Известиявчера в 17:01
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