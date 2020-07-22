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Интерфакс
Интерфакс

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения. При этом размер взносов будет определяться исходя из возможностей пенсионеров, он может составить около 20–50 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.В источнике
С чего всё началось
Известия

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

В РФ нашли альтернативу ипотеке. Квартиры пенсионеров будут перепродавать

URA.Ru17:41
Газета.Ru

В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Газета.Ru23:40
ТАСС

«Известия»: Союз потребителей предложил создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

ТАСС21:48
РЕН ТВ

В РФ могут создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

РЕН ТВ18:19
Московский Комсомолец

Пенсионерам предложили новый способ обеспечить свою старость

Московский Комсомолец09:53
БИЗНЕС Online

В России хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

БИЗНЕС Online17:03
Известия

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Известия17:01
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Киев отказался объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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