В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

Planet Today 22

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения. При этом размер взносов будет определяться исходя из возможностей пенсионеров, он может составить около 20–50 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.