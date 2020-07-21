В России жилье одиноких пенсионеров предложили передавать в госфонд

В России придумали способ решить проблему нехватки денег одиноких пенсионеров с жильем. Для них хотят создать специальный фонд, куда будет передаваться их жилплощадь. В Союзе потребителей объяснили, какие преимущества за этим последуют для пожилых людей.