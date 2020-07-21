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ФедералПресс
ФедералПресс

В России жилье одиноких пенсионеров предложили передавать в госфонд

В России придумали способ решить проблему нехватки денег одиноких пенсионеров с жильем. Для них хотят создать специальный фонд, куда будет передаваться их жилплощадь. В Союзе потребителей объяснили, какие преимущества за этим последуют для пожилых людей.В источнике
С чего всё началось
Известия

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Царьград

«Чиновников я бы вообще не подпускал»: Член Совфеда назвал штучным решением идею с жильём стариков

Царьград20:40
БИЗНЕС Online

В России хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

БИЗНЕС Onlineвчера в 17:03
РЕН ТВ

Жилье или жизнь: защитит ли одиноких пенсионеров госфонд квартир

РЕН ТВ17:27
ТАСС

«Известия»: Союз потребителей предложил создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

ТАССвчера в 21:48
URA.Ru

В РФ нашли альтернативу ипотеке. Квартиры пенсионеров будут перепродавать

URA.Ruвчера в 17:41
Комсомольская правда

В Совфеде оценили идею передавать квартиры одиноких пенсионеров госфонду взамен на пожизненное содержание

Комсомольская правда17:57
Известия

Жилье мое: в РФ хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Известиявчера в 17:01

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Аткарский уездЪ21 июля в 03:25
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Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США

Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM19:42
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«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ruвчера в 14:47

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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Японский космический зонд Hayabusa2 отправится в новую миссию

После завершения текущей миссии в конце этого года космический зонд Hayabusa2 отправится на астероид, вращающийся на орбите между Землей и Марсом, сообщило накануне Японское агентство аэрокосмических исследований (JAEA), информирует 22 июля газета The Mainichi Shimbun.
ИА Красная Веснавчера в 06:35

Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края

Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM21 июля в 06:13
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В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК20:13
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