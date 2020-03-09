Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

с чего всё началось

Из-за резкого скачка курса доллара и евро в России стоит ожидать значительно роста стоимости автомобилей. Автомобильные бренды будут вынуждены поднимать цены на машины. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

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