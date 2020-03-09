Экономика

Южный автомобильЮжный автомобильВ России значительно подорожают автомобили из-за падения рубля

Из-за резкого скачка курса доллара и евро в России стоит ожидать значительно роста стоимости автомобилей. Автомобильные бренды будут вынуждены поднимать цены на машины. Об этом агентству «ТАСС» сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
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с чего всё началось

Автопроизводители планируют поэтапно поднимать цены на машины из-за падения рынка нефти

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в РФ в связи с падением рынка нефти. Повышение будет происходить поэтапно, поскольку ближайшие поставки, скорее всего, захеджированы по валютным рискам. Об этом ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.
ТАСС09:52

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Автопроизводители начнут поэтапно поднимать цены в России

Эхо Москвы12:31

Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей из-за падения рубля

Life.ru11:01

Автопроизводители планируют поэтапно поднимать цены на машины из-за падения рынка нефти

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В России подорожают автомобили

Lenta.ru10:22

Автомобили подорожают в России в течение трёх—шести месяцев

News.ru10:21

Производители поэтапно поднимут цены на автомобили из-за падения рынка нефти

Комсомольская правда10:58
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