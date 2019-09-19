За год в РФ увеличился спрос на разновидности противоугонных систем. Как отмечают специалисты, наилучшая динамику зафиксирована в категории иммобилайзеров, спрос на которые вырос на 47% по сравнению с августом прошлого года.

В России значительно вырос спрос на противоугонные системы

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