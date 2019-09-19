Экономика
32CARS.ruВ России значительно вырос спрос на противоугонные системы
За год в РФ увеличился спрос на разновидности противоугонных систем. Как отмечают специалисты, наилучшая динамику зафиксирована в категории иммобилайзеров, спрос на которые вырос на 47% по сравнению с августом прошлого года.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:26, Вашингтон
Происшествия
Руководство АЭС «Фукусима-1» признано невиновным в ядерной катастрофе
Российская газета 02:53
Шоу-бизнес
Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
ФАН вчера в 12:30
Происшествия
Раненного в Москве полицейского перевели в реанимацию
Прооперированный сотрудник УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов, получивший в среду ранения при стрельбе около станции метро "Рязанский проспект", находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии.
ТАСС 01:21
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
VSE42.RU вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru вчера в 19:30
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily вчера в 11:36
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета вчера в 09:52
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Космос
Создание космического лифта признали возможным
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru 17 сентября в 12:08
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Экономика
Россия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне.
Газета.Ru вчера в 15:33
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Хоккей
Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб
Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
Вести.Ru 02:17
Здоровье
На Ставрополье создадут систему фиксации инцидентов с хамством медиков
Этика и вежливость врачей в лечебных учреждениях городов и районов Ставрополья стала одной из главных тем обсуждения на еженедельном заседании под председательством губернатора края Владимира Владимирова.
Городской ревизор 02:22
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Армия и оружие
В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»
Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101.
Gazeta.SPb вчера в 03:21
Происшествия
Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек
Число погибших в результате взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 12, более 60 получили ранения, заявил РИА Новости представитель губернатора Гулислам Сияль.
РИА Новости 01:32
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Lenta.ru вчера в 08:30