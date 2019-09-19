Экономика

32CARS.ru32CARS.ruВ России значительно вырос спрос на противоугонные системы

Второе место занимают иммобилайзеры с показателем 7% спроса, а 6% спроса приходится на механические блокираторы. Кроме того 4% занимают на спутниковые системы. Средняя цена противоугонных устройств по России лежит в диапазоне от 3 000 до 4 800 рублей.
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