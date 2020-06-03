В самой компании подтвердили факт проведения обысков, отметив, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие. Рано утром сотрудники СЭБ ФСБ и полиции пришли с обысками в офис АО РВК и домой к гендиректору компании Александру Повалко.

с чего всё началось

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. СК прежде всего интересуют сделки за 2012-2016 годы. Руководство РВК помогает следователям, компания продолжает работать в обычном режиме.

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