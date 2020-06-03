Происшествия
РИА НовостиВ Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. СК прежде всего интересуют сделки за 2012-2016 годы. Руководство РВК помогает следователям, компания продолжает работать в обычном режиме.
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с чего всё началось
В самой компании подтвердили факт проведения обысков, отметив, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие. Рано утром сотрудники СЭБ ФСБ и полиции пришли с обысками в офис АО РВК и домой к гендиректору компании Александру Повалко.Коммерсантъ05:13
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Николаев выдвинул Федорову предложение касательно Чувашии
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Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
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У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания
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Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
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Газета.Ru 10:28
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Коммерсантъ 09:13
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Общество
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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
Общество
Суд вернул сенатору Керимову иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы вернул иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
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Российская газета 09:11
Политика
Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок
Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
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Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности.
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ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
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Тульский «Арсенал» продлил контракт с Черевченко
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Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
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Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
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Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России
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Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
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Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
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