Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. СК прежде всего интересуют сделки за 2012-2016 годы. Руководство РВК помогает следователям, компания продолжает работать в обычном режиме.
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с чего всё началось

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании

В самой компании подтвердили факт проведения обысков, отметив, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие. Рано утром сотрудники СЭБ ФСБ и полиции пришли с обысками в офис АО РВК и домой к гендиректору компании Александру Повалко.
Коммерсантъ05:13

Подробнее о событии

В Российской венчурной компании сообщили детали обыска в ее офисе

РБК08:38

В офисе РВК следствие проводит проверку

RT на русском07:31

РВК: следователи интересуются сделками 2012–2016 годов

Коммерсантъ09:22

В Российской венчурной компании прошли обыски

РИА Новости06:55

ФСБ пришла с обысками в Российскую венчурную компанию

Ведомости06:52

В Российской венчурной компании заявили, что работают в штатном режиме на фоне проверок

ТАСС07:04

Силовики пришли в «Российскую венчурную компанию» из-за сделок 2012-2016 годов

Forbes06:45
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Политика

Николаев выдвинул Федорову предложение касательно Чувашии

Олег Николаев предложил Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в Совете Федерации. Тот ответил, что они там обсудят этот вопрос.
PRO Город Чебоксары 09:05
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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
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Шоу-бизнес

Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина

Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
Anews 09:48
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Общество

У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания

Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
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Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
Forbes 10:11
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Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Учения бомбардировщиков ВВС США B-1B над Черным морем представляют "серьезную опасность" для российского Военно-морского флота в этой акватории, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 10:28
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Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
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Общество

Стало известно, как пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.
Пестрецы 04:28
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Политика

Трамп заявил о желании ядерного пакта с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio.
Газета.Ru 10:22
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что делать при скачках давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников, известный зрителям как Доктор Мясников, рассказал, что делать людям, страдающим от резких скачков давления.
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Экономика

Заксобрание Петербурга не позволило оппозиции скорректировать бюджет

Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:23
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Политика

Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
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Общество

Суд вернул сенатору Керимову иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы вернул иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 08:56
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Здоровье

Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых

Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
Российская газета 09:11
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Политика

Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок

Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
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Политика

Борисов: Росрезерв показал неэффективность в период коронавируса

Росрезерв показал свою неэффективность в период коронавируса, сказал вице-премьер Юрий Борисов на совещании у президента по легкой промышленности.
Коммерсантъ 09:22
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
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Энергетика

Bloomberg: участники ОПЕК+ приближаются к пролонгации сделки

Участники сделки ОПЕК+ приближаются к соглашению о пролонгации сделки, однако уже третий день не могут согласовать дату ближайшего заседания, пишет Bloomberg.
Profinance.ru 04:48
Футбол

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Черевченко

"Арсенал" продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте тульского футбольного клуба.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце в платье с декольте сделала селфи с другим мужчиной

31-летняя Агата Муцениеце продолжает тревожить и без того воспалённый мозг Павла Прилучного пикантными фотографиями в компании другого мужчины.
Paparazzi.ru вчера в 06:21
Происшествия

Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Общество

Рогозин передал свой аккаунт в Twitter «Роскосмосу»

Life.ru 09:24
Политика

Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
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Общество

Сервис BlaBlaCar возобновил работу в России

Интерфакс 08:26
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Политика

Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию

Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
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