В самой компании подтвердили факт проведения обысков, отметив, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие. Рано утром сотрудники СЭБ ФСБ и полиции пришли с обысками в офис АО РВК и домой к гендиректору компании Александру Повалко.

с чего всё началось

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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