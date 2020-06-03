Общество
Газета.RuСМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
В самой компании подтвердили факт проведения обысков, отметив, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие. Рано утром сотрудники СЭБ ФСБ и полиции пришли с обысками в офис АО РВК и домой к гендиректору компании Александру Повалко.Коммерсантъ05:13
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Норвежский социолог предрек распад США в 2020 году
Социолог из Норвегии Йохан Галтунг много лет назад предсказал распад Соединенных Штатов в 2020 году.
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Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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ЕСПЧ отклонил жалобу на водную блокаду Крыма
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В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
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В Ростуризме оценили сроки начала работы пляжей Кубани и Крыма
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Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
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Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
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Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
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