Общество

Газета.RuГазета.RuСМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Российской венчурной компании

В самой компании подтвердили факт проведения обысков, отметив, что оказывают правоохранительным органам необходимое содействие. Рано утром сотрудники СЭБ ФСБ и полиции пришли с обысками в офис АО РВК и домой к гендиректору компании Александру Повалко.
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Названа причина обысков в «Российской венчурной компании»

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В Российской венчурной компании заявили, что работают в штатном режиме на фоне проверок

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Следователи пришли с проверкой в офис Российской венчурной компании

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Коммерсантъ05:51
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