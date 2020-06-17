В городах-героях, а также в других городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых объединений и Каспийской флотилии, парадные расчёты приступают к заключительным тренировкам.

с чего всё началось

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

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