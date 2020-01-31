Общество

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтВ Россию из-за коронавируса перестали поставлять смартфоны из Китая

Решение об остановке поставок связано с тем, что китайские предприятия находятся на каникулах из-за эпидемии коронавируса. Между тем, по словам экспертов, задержка поставок смартфонов может вызвать их дефицит на российском рынке и приведет к росту цен на эту продукцию.
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с чего всё началось

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.
Коммерсантъвчера в 17:54

Подробнее о событии

Поставки смартфонов из Китая отложили из-за коронавируса

Коммерсантъ04:18

«Ъ»: поставки смартфонов из Китая в Россию приостановили из-за коронавируса

ТАСС01:46

Поставки китайских смартфонов в Россию «заморозили» из-за коронавируса

Российская газета02:19

СМИ предупредили о перерыве в поставках смартфонов из-за коронавируса

Известия02:36

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

Lenta.ru01:29

СМИ: Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

RT на русском01:17

Китайские смартфоны перестали ввозить в Россию из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 21:25
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Происшествия

В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса

Коммерсантъ 08:15
Политика

Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину

Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Газета.Ru 08:19
Общество

Работе AliExpress коронавирус не мешает

По словам представители компании, некоторые задержки с отправкой товаров в Россию возможны, но связано это не с коронавирусом, а с тем, что в Китае отмечают Новый год.
REGNUM вчера в 13:42
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru 07:53
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги

Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз.
Телепрограмма 02:07
Политика

Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости 08:48
Общество

Минюст намерен ужесточить Кодекс об административных правонарушениях

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленных Министерством юстиции, предложено выделить категорию грубых административных правонарушений.
URA.Ru вчера в 13:36
Спорт

Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка

В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Матч ТВ 03:30
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

ToDay News Ufa вчера в 03:50
Политика

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Lenta.ru 01:23
Здоровье

Роспотребнадзор оценил состояние заболевших коронавирусом в России

Состояние оценивается как удовлетворительное у двух больных коронавирусом из Китая, обнаруженных в России.
Красная весна 09:31
Теннис

Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

РИА Новости 07:34
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 15:08
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Похолодание придет в Москву со среды, 5 февраля, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:49
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 06:56
Наука

Раковые клетки уничтожат нанороботы, созданные учеными из Петербурга

Российские ученые из Северной столицы придумали способ создания дешевых нанороботов, которые умеют не только подсвечивать раковые клетки, но и уничтожать их.
Faktom 29 января в 04:53
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Футбол

Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»

Российский футболист Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в Виго, после чего подписал контракт с "Сельтой" до конца текущего сезона.
Вести.Ru 09:01
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

RT на русском 03:28
Экономика

Имущество владельцев «Spar» и «Семья» арестовали по требованию Сбербанка

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество нескольких компаний, которые связывают с главой «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, следует из картотеки арбитражных дел.
Росбалт 09:10
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус вчера в 08:24
Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
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