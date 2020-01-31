Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.

с чего всё началось

Решение об остановке поставок связано с тем, что китайские предприятия находятся на каникулах из-за эпидемии коронавируса. Между тем, по словам экспертов, задержка поставок смартфонов может вызвать их дефицит на российском рынке и приведет к росту цен на эту продукцию.

В Россию из-за коронавируса перестали поставлять смартфоны из Китая

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