Общество
Инвест-ФорсайтВ Россию из-за коронавируса перестали поставлять смартфоны из Китая
Решение об остановке поставок связано с тем, что китайские предприятия находятся на каникулах из-за эпидемии коронавируса. Между тем, по словам экспертов, задержка поставок смартфонов может вызвать их дефицит на российском рынке и приведет к росту цен на эту продукцию.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса По данным участников рынка, китайские производители смартфонов, а также американская Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок оборудования в Россию на две недели.Коммерсантъвчера в 17:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Общество
Работе AliExpress коронавирус не мешает
По словам представители компании, некоторые задержки с отправкой товаров в Россию возможны, но связано это не с коронавирусом, а с тем, что в Китае отмечают Новый год.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Богомолов в присутствии Собчак оценил чувственный танец бывшей супруги
Режиссер Константин Богомолов в обществе своей жены, Ксении Собчак, оценил развратный танец бывшей супруги, Дарьи Мороз.
Политика
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
Общество
Минюст намерен ужесточить Кодекс об административных правонарушениях
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленных Министерством юстиции, предложено выделить категорию грубых административных правонарушений.
Спорт
Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка
В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Политика
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Здоровье
Роспотребнадзор оценил состояние заболевших коронавирусом в России
Состояние оценивается как удовлетворительное у двух больных коронавирусом из Китая, обнаруженных в России.
Теннис
Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Похолодание придет в Москву со среды, 5 февраля, сообщает ТАСС.
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Наука
Раковые клетки уничтожат нанороботы, созданные учеными из Петербурга
Российские ученые из Северной столицы придумали способ создания дешевых нанороботов, которые умеют не только подсвечивать раковые клетки, но и уничтожать их.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Футбол
Федор Смолов официально стал игроком «Сельты»
Российский футболист Федор Смолов успешно прошел медицинское обследование в Виго, после чего подписал контракт с "Сельтой" до конца текущего сезона.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Экономика
Имущество владельцев «Spar» и «Семья» арестовали по требованию Сбербанка
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал имущество нескольких компаний, которые связывают с главой «Интерторга» Мушвигом Абдуллаевым, следует из картотеки арбитражных дел.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.