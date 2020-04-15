Коронавирус
Lenta.ruЛавров назвал число оставшихся за границей россиян
По оценке МИД России примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
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с чего всё началось
Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.Коммерсантъ12:00
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Политика
В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Пандемию коронавируса за неделю мог предотвратить Китай
Сотрудник Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан заявил, что пандемию, которая затронула более двух миллионов человек по всему миру, можно было сдержать, если бы власти КНР сообщили о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань почти на неделю раньше, пишет Associated Press.
Live24 12:30
Игры
На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC
Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
Игромания.ру 13:01
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
Происшествия
СБУ заявила о задержании группы, причастной к совершению 18 терактов на Украине
Служба безопасности Украины обезвредила группировку, причастную к совершению 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
Росбалт 07:57
Общество
В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
Общество
Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей
Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости вчера в 10:26
Экономика
Торговые сети утилизируют продукты из-за упавшего спроса
Псковское агентство информации 13:58
Общество
Аптекам разрешили продавать тканевые маски
Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».
Vademecum 10:35
Общество
На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
Авто
Марка Renault сократит рынки присутствия
Автоновости дня 00:52
Общество
Случаи коронавируса выявлены в 19 районах и городах Нижегородской области
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 06:33
Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома
В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома.
Lenta.ru 14:01
Здоровье
Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков
По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Происшествия
Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения
Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Происшествия
В вяземском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом
В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев, у которого был диагностирован коронавирус.
Московский Комсомолец 13:40
Шоу-бизнес
Татьяна Навка согласилась породниться с Ургантом
Татьяна Навка стала участницей программы «Вечерний Ургант». После интервью Иван Ургант обратился к фигуристке с неожиданной просьбой.
7Дней.ру 13:30
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Армия и оружие
Россия сопровождает вошедший в Черное море американский эсминец
Российский взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря американский ракетный эсминец USS Porter, сообщает РИА новости со ссылкой на национальный центр управления обороной России.
РЕН ТВ 13 апреля в 14:22
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
Россия призвала США воздержаться от атак против ВОЗ
Москва призывает Вашингтон отказаться от дальнейших атак в отношении ВОЗ, подчеркнул Рябков.
REGNUM 03:29
Футбол
Экс-игрок сборной России рассказал о скандале с полицией Украины
Бывший нападающий сборной России Олег Саленко рассказал о скандале с полицией Украины, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Газета.Ru 14:20
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22