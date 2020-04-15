Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЛавров назвал число оставшихся за границей россиян

По оценке МИД России примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
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с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом

Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.
Коммерсантъ12:00

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Лавров назвал число оставшихся за границей россиян

Lenta.ru12:48

В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан

Интерфакс12:09

Лавров: около 35-36 тыс. россиян за рубежом ожидают возможности вернуться в РФ

ТАСС12:35

В ожидании рейса на родину за границей томятся 35 тысяч россиян

Фонтанка.Ру12:31

Около 35 тысяч россиян ожидают возможности вернуться на родину из-за рубежа

Эхо Москвы12:30

Лавров: возвращения в Россию из-за границы ждут еще 35–36 тыс. человек

Коммерсантъ12:02

Лавров назвал количество россиян, желающих вернуться из-за рубежа

Вести.Ru12:37
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Политика

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Общество

Пандемию коронавируса за неделю мог предотвратить Китай

Сотрудник Калифорнийского университета Цзо-Фенг Чжан заявил, что пандемию, которая затронула более двух миллионов человек по всему миру, можно было сдержать, если бы власти КНР сообщили о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань почти на неделю раньше, пишет Associated Press.
Live24 12:30
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Игры

На французском Amazon появилась страница Days Gone для PC

Похоже, вслед за Horizon Zero Dawn на РС может выйти и прошлогодняя Days Gone — страница зомби-боевика появилась на французском Amazon.
Игромания.ру 13:01
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Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
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Происшествия

СБУ заявила о задержании группы, причастной к совершению 18 терактов на Украине

Служба безопасности Украины обезвредила группировку, причастную к совершению 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
Росбалт 07:57
Общество

В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
7
Общество

Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей

Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом

Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости вчера в 10:26
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Экономика

Торговые сети утилизируют продукты из-за упавшего спроса

Псковское агентство информации 13:58
51
Общество

Аптекам разрешили продавать тканевые маски

Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности».
Vademecum 10:35
1
Общество

На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

Автоновости дня 00:52
6
Общество

Случаи коронавируса выявлены в 19 районах и городах Нижегородской области

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 14 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 06:33
69
Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома

В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома.
Lenta.ru 14:01
10
Здоровье

Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
8
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
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Происшествия

Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения

Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Происшествия

В вяземском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом

В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области скончался один из постояльцев, у которого был диагностирован коронавирус.
Московский Комсомолец 13:40
8
Шоу-бизнес

Татьяна Навка согласилась породниться с Ургантом

Татьяна Навка стала участницей программы «Вечерний Ургант». После интервью Иван Ургант обратился к фигуристке с неожиданной просьбой.
7Дней.ру 13:30
1
Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
250
Транспорт

Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
2,5K
Авто

Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
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Армия и оружие

Россия сопровождает вошедший в Черное море американский эсминец

Российский взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря американский ракетный эсминец USS Porter, сообщает РИА новости со ссылкой на национальный центр управления обороной России.
РЕН ТВ 13 апреля в 14:22
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,7K
Политика

Россия призвала США воздержаться от атак против ВОЗ

Москва призывает Вашингтон отказаться от дальнейших атак в отношении ВОЗ, подчеркнул Рябков.
REGNUM 03:29
3
Футбол

Экс-игрок сборной России рассказал о скандале с полицией Украины

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко рассказал о скандале с полицией Украины, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Газета.Ru 14:20
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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