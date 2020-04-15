Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом Министр иностранных дел Сергей Лавров дал “Ъ” эксклюзивное интервью в режиме видеосвязи.

с чего всё началось

По оценке МИД России примерно 35-36 тысяч россиян остались за рубежом и хотят вернуться в Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

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