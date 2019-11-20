Общество
Piter.tvВ Россию могут ограничить ввоз детских молочных смесей
Чиновники собираются развивать внутренний рынок данной продукции. Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей.
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Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.Коммерсантъвчера в 17:44
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Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Гаджеты
Realme X2 Pro и Realme 5s представлены в прямом эфире
Компания считает основным конкурентом Realme 5s смартфон Redmi Note 8 и акцентирует внимание на качестве фотоснимков, времени автономной работы и стоимости своего решения, которая начинается от 139 евро за версию с 4/64Гб.
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Политика
Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции
Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Политика
Путин призвал тратить средства ФНД на инфраструктурные проекты
Президент РФ Владимир Путин заявил, что средства ФНД необходимо тратить на инфраструктурные проекты.
Хоккей
СМИ узнали о переходе хоккеиста «Лос-Анджелес Кингз» в ЦСКА
Накануне «Лос-Анджелес Кингз» выставил Кемпе на драфт отказов.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Политика
На Украине заявили, что россияне «угробили» возвращенные Киеву корабли
Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией после конфискации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, так как россияне их "угробили".
Экономика
Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году
Получение только 30 октября разрешения от Копенгагена на строительство газопровода в экономической зоне Дании, заставило многих сомневаться в возможности запустить проект в обещанные сроки - до конца 2019 года.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой решил свести татуировки с лица
Денис Шальных обратился в клинику, чтобы избавиться от татуировок, которые он когда-то набил на лице.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Политика
На Параде Победы-2020 покажут более 20 новинок военной техники
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади в Параде Победы задействуют новую военную технику.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Авто
Названы российские цены новой Hyundai Sonata
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Авто
Nissan представил новый седан Sentra с независимой подвеской
Седан построен на новой платформе с независимой задней подвеской, ввиду чего его ширина увеличилась примерно на 50 мм, а высота уменьшилась на 56 мм.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
Футбол
Вейналдум забил 3 гола Эстонии. Это первый хет-трик Голландии за 6 лет
Сборная Голландии разгромила Эстонию (5:0) в заключительном матче квалификации Евро-2020.
Политика
Путин назвал российскую угрозу выдумкой
Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
Здоровье
Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака
В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.