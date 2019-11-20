Общество

Piter.tvPiter.tvВ Россию могут ограничить ввоз детских молочных смесей

Чиновники собираются развивать внутренний рынок данной продукции. Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей.
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Ввоз в Россию детских молочных смесей может быть ограничен

Эхо Москвы06:07

«Ъ»: в России могут ввести ограничения на ввоз детских молочных смесей

Телеканал 360°вчера в 21:33

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Ведомости00:23

Власти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию

Комсомольская правда00:11

Главные новости к утру 20 ноября

Коммерсантъвчера в 23:01

«Ъ»: в правительстве хотят ограничить импорт детских молочных смесей

ТАССвчера в 21:33

В России могут запретить импортные детские смеси

URA.Ru02:25
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Политика

Суд ООН требует от России ответить на иск Украины

Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 19:29
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
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Realme X2 Pro и Realme 5s представлены в прямом эфире

Компания считает основным конкурентом Realme 5s смартфон Redmi Note 8 и акцентирует внимание на качестве фотоснимков, времени автономной работы и стоимости своего решения, которая начинается от 139 евро за версию с 4/64Гб.
ГЛАС.RU 04:11
Общество

Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Российская газета 05:14
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Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции

Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
РБК вчера в 14:07
Политика

Путин призвал тратить средства ФНД на инфраструктурные проекты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что средства ФНД необходимо тратить на инфраструктурные проекты.
Политическая Экспертиза 06:59
Хоккей

СМИ узнали о переходе хоккеиста «Лос-Анджелес Кингз» в ЦСКА

Накануне «Лос-Анджелес Кингз» выставил Кемпе на драфт отказов.
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На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка

Lenta.ru 06:53
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Происшествия

На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
URA.Ru 06:05
Политика

На Украине заявили, что россияне «угробили» возвращенные Киеву корабли

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией после конфискации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, так как россияне их "угробили".
Интерфакс 07:12
Экономика

Новак: «Северный поток-2» может быть запущен в этом году

Получение только 30 октября разрешения от Копенгагена на строительство газопровода в экономической зоне Дании, заставило многих сомневаться в возможности запустить проект в обещанные сроки - до конца 2019 года.
Российская газета 06:46
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой решил свести татуировки с лица

Денис Шальных обратился в клинику, чтобы избавиться от татуировок, которые он когда-то набил на лице.
Uznayvse.ru 06:11
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Политика

На Параде Победы-2020 покажут более 20 новинок военной техники

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 9 мая 2020 года на Красной площади в Параде Победы задействуют новую военную технику.
АБН 07:09
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Авто

Названы российские цены новой Hyundai Sonata

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
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В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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Культура

Известный телеведущий из Челябинска снялся в сериале ТНТ

Курс дела 06:40
Авто

Nissan представил новый седан Sentra с независимой подвеской

Седан построен на новой платформе с независимой задней подвеской, ввиду чего его ширина увеличилась примерно на 50 мм, а высота уменьшилась на 56 мм.
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Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня 18 ноября в 07:25
Общество

Forbes назвал лучших работодателей в России

Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
News.ru вчера в 02:26
Политика

В СНБО Украины заявили о необходимости просить прощения у Донбасса

РБК 06:58
Футбол

Вейналдум забил 3 гола Эстонии. Это первый хет-трик Голландии за 6 лет

Сборная Голландии разгромила Эстонию (5:0) в заключительном матче квалификации Евро-2020.
Sports.ru вчера в 16:55
Политика

Путин назвал российскую угрозу выдумкой

Лидеры ведущих стран понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!"
РИА Новости 07:15
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Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака

В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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