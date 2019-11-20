Общество

Piter.tvPiter.tvВ Россию могут ограничить ввоз детских молочных смесей

Чиновники собираются развивать внутренний рынок данной продукции. Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей.
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.
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Ввоз в Россию детских молочных смесей может быть ограничен

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