Общество
Piter.tvВ Россию могут ограничить ввоз детских молочных смесей
Чиновники собираются развивать внутренний рынок данной продукции. Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей.
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Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.Коммерсантъвчера в 17:44
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Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм» вместо Почеттино
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Спорт
Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2019
Состоялась презентация списка претендентов на одну из самых престижных премий игровой индустрии - The Game Awards 2019.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Общество
Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз
С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
Футбол
В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Общество
Итальянский журнал сообщил о том, что Криштиану Роналду женился
Как стало известно tgcom24.mediaset.it, Джорджина согласилась выйти за Роналду на тайной церемонии, которая состоялась несколько недель назад в Марокко.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Минобороны России указал, что «заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции».
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Происшествия
Рэпер Hofmannita из шоу «Пацанки» напала на полицейского в Пулково
Визг, мат и насилие привели к задержанию участницы шоу "Пацанки" Анны Михеевой, известной также как рэперша Hofmannita.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Армия и оружие
Американский вертолет разбился в Афганистане, погибли двое военных
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Пажвок", в результате происшествия погибли два военнослужащих США.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Армия и оружие
Россия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
Российские войска сняли с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, который находился на базе Каменный Ручей под Хабаровском, сообщают СМИ.
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Политика
В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным
Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
Общество
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных, так как все запланированные расходы были исчерпаны ещё 19 ноября.
Кино
Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Фигурное катание
Трусова обратилась к фанатам после победы на этапе в Москве
Чемпионка России-2019, победительница этапа Гран-при в Москве Александра Трусова опубликовала в своем Instagram новые фотографии.
Политика
Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину
Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".