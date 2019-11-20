Общество

Piter.tvPiter.tvВ Россию могут ограничить ввоз детских молочных смесей

Чиновники собираются развивать внутренний рынок данной продукции. Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей.
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с чего всё началось

Смеси ограничат не по-детски

Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.
Коммерсантъвчера в 17:44

Подробнее о событии

Ввоз в Россию детских молочных смесей может быть ограничен

Эхо Москвы06:07

В России могут запретить импортные детские смеси

URA.Ru02:25

«Ъ»: в России могут ввести ограничения на ввоз детских молочных смесей

Телеканал 360°вчера в 21:33

Власти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию

Комсомольская правда00:11

Главные новости к утру 20 ноября

Коммерсантъвчера в 23:01

«Ъ»: в правительстве хотят ограничить импорт детских молочных смесей

ТАССвчера в 21:33

Россия может ограничить импорт детских молочных смесей

Ведомости00:23
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Происшествия

Вандалы осквернили памятник Жукову в Харькове

Вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове.
Известия 04:55
Политика

Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России

Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.
RT на русском 06:44
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости 03:17
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 03:46
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Политика

ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Известия вчера в 03:53
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию

Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Российская газета 05:07
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Кино

Создатель «Фарго» Ноа Хоули займется следующим «Стартреком»

ИА InterMedia 06:09
Здоровье

В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
TLT.ru - Новости Тольятти вчера в 09:51
Экономика

Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Известия вчера в 11:37
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике

Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Коммерсантъ 06:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Российская газета 05:14
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета вчера в 06:01
Происшествия

Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК

Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Газета.Ru 04:38
Политика

Кремль рассказал о подготовке телемоста для запуска «Силы Сибири»

REGNUM 05:50
Космос

В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни

Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Популярная механика 03:59
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой решил свести татуировки с лица

Денис Шальных обратился в клинику, чтобы избавиться от татуировок, которые он когда-то набил на лице.
Uznayvse.ru 06:11
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Lenta.ru 01:45
Общество

Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время

Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
RT на русском вчера в 19:28
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

Шойгу: На закупку нового оружия в 2020 году выделено две трети средств

Военное обозрение 06:20
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Космос

NASA выпустило игру – симулятор полета на SpaceX Crew Dragon

МИР 24 вчера в 05:08
Экономика

Медведеву пожаловались из-за маркировки продуктов

Ряд объединений производителей и продавцов продуктов направили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за внедрения в стране системы маркировки товаров.
Росбалт 06:52
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Алексей Гордеев
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018. Член Совета безопасности Российской Федерации с 1 января по 28 мая 2018.
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