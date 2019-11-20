Общество
Piter.tvВ Россию могут ограничить ввоз детских молочных смесей
Чиновники собираются развивать внутренний рынок данной продукции. Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей.
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Импорт заменителей грудного молока могут ограничить Минсельхоз проработает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей, например за счет квот.Коммерсантъвчера в 17:44
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Происшествия
Вандалы осквернили памятник Жукову в Харькове
Вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове.
Политика
Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России
Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Проблема и в действиях самого правительства, обратил внимание председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Кино
Создатель «Фарго» Ноа Хоули займется следующим «Стартреком»
Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Сыну экс-президента Германии, скончавшегося в 2015 году, было 59 лет.
Общество
СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Космос
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой решил свести татуировки с лица
Денис Шальных обратился в клинику, чтобы избавиться от татуировок, которые он когда-то набил на лице.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Армия и оружие
Шойгу: На закупку нового оружия в 2020 году выделено две трети средств
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Космос
NASA выпустило игру – симулятор полета на SpaceX Crew Dragon
Экономика
Медведеву пожаловались из-за маркировки продуктов
Ряд объединений производителей и продавцов продуктов направили председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за внедрения в стране системы маркировки товаров.