Энергетика
КоммерсантъВ Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Ограничение на ввоз бензина планируется до сентября 2020 года. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть. В то же время российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по демпферу.
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с чего всё началось
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.РБК06 апреля в 13:53
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Эксперт прокомментировал сообщения о возможном запрете импорта дешёвого бензина
RT на русскомвчера в 15:12
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