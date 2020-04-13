Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Россию остановился приток иностранных инвестиций

Если в первом квартале прошлого года объем прямых иностранных инвестиций в небанковском секторе составил более 10 миллиардов долларов, то в текущем году – всего 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
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Центробанк: приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Дождьвчера в 13:56
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Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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Здоровье

Разработаны способы экстренной профилактики коронавируса у медиков

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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

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Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны.
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Происшествия

В Астраханской области выявлено 8 новых случаев коронавируса

Астрахань, 12 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Астраханской области 12 апреля официально подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 12 апреля в 05:03
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
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Политика

Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ

В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ.
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Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников

Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
REGNUM 08:57
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Вяльбе станцевала под песню Little Big на самоизоляции

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Общество

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Открыта вакансия на должность председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии на должность председателя Мосгорсуда, сообщает Интерфакс.
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Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
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Экономика

Эксперты сообщили о резком росте оптовых цен на гречку

Оптовые цены на гречку на прошлой неделе резко выросли, показал мониторинг аналитической компании «ПроЗерно» (есть у «Интерфакса»).
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Армия и оружие

Коронавирус и сдерживание России: Столтенберг рассказал о планах НАТО

«НАТО намерен помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», — сказал Столтенберг.
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Кино

В «Фантастических тварях 3» появятся персонажи из «Гарри Поттера»

В третьей части приквела «Фантастические твари» могут появиться два персонажа из оригинальной серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, сообщило The Independent.
Известия вчера в 18:51
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Наука

Найден меняющий проводимость при смене магнитных свойств материал

Материаловеды из США выявили первый достоверный случай, когда переход материала в магнитное состояние приводит к изменениям в его кристаллической структуре, что приводит к уменьшению проводимости таким образом, что проводник превращается в изолятор.
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

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Общество

Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса

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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
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