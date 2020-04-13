Экономика
Эхо МосквыВ Россию остановился приток иностранных инвестиций
Если в первом квартале прошлого года объем прямых иностранных инвестиций в небанковском секторе составил более 10 миллиардов долларов, то в текущем году – всего 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.РБКвчера в 11:32
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