Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.

с чего всё началось

Если в первом квартале прошлого года объем прямых иностранных инвестиций в небанковском секторе составил более 10 миллиардов долларов, то в текущем году – всего 200 миллионов долларов.

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 418

Здоровье Разработаны способы экстренной профилактики коронавируса у медиков «Разработаны способы экстренной постконтактной профилактики инфекции для медработников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, а также схема медикаментозной профилактики медработников», — говорится в сообщении пресс-службы. 22

Транспорт Водителей такси, не проверяющих пропуск, отключат от агрегаторов Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Кино Вышел трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли Главную роль в фильме исполнила Чулпан Хаматова, в касте также участвуют Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Татьяна Догилева и другие, режиссером выступила Оксана Карас.

Кино На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск» Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны. 2

Происшествия В Астраханской области выявлено 8 новых случаев коронавируса Астрахань, 12 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Астраханской области 12 апреля официально подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 34

Общество Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

Общество Названы места повышенной опасности заражения коронавирусом Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью АиФ.ru поделился рейтингом мест с самым высоким риском заражения коронавирусом. 683

Общество Открыта вакансия на должность председателя Мосгорсуда Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии на должность председателя Мосгорсуда, сообщает Интерфакс. 3

Происшествия В центре Москвы загорелось общежитие Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. 5

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,7K

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 44

Армия и оружие Коронавирус и сдерживание России: Столтенберг рассказал о планах НАТО «НАТО намерен помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять обязанности по обеспечению безопасности стран альянса», — сказал Столтенберг.

Наука Найден меняющий проводимость при смене магнитных свойств материал Материаловеды из США выявили первый достоверный случай, когда переход материала в магнитное состояние приводит к изменениям в его кристаллической структуре, что приводит к уменьшению проводимости таким образом, что проводник превращается в изолятор.

Политика Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом. 471

Шоу-бизнес Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.

Энергетика Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса. 23