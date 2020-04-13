Экономика
Эхо МосквыВ Россию остановился приток иностранных инвестиций
Если в первом квартале прошлого года объем прямых иностранных инвестиций в небанковском секторе составил более 10 миллиардов долларов, то в текущем году – всего 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось
Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.РБКвчера в 11:32
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Объем прямых иностранных инвестиций в российские компании обрушился в 50 раз
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:45
ЦБ отчитался о почти полной остановке иностранных инвестиций в российские компании
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Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.
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Общество
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Состоялся релиз мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
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REGNUM 10:06
Общество
Открыта вакансия на должность председателя Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии на должность председателя Мосгорсуда, сообщает Интерфакс.
Эхо Москвы 07:00
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Врач оценил влияние аллергии на заболеваемость коронавирусом
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с ФАН оценила пользу лимона и чеснока.
RT на русском 10:05
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Жители России платят двойную комиссию за услуги ЖКХ
Москва, 14 апреля 2020, 15:42 — REGNUM Жители России до сих пор платят двойные комиссии за услуги ЖКХ.
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РБК 09:45
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
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О здоровье Путина рассказал Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Владимир Путин чувствует себя отлично и полностью здоров.
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Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже
Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
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Хоккей
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Происшествия
Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция
Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
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Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
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Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
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Общество
Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок
Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
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Футбол
Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в MLS
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Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
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