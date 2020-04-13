Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Россию остановился приток иностранных инвестиций

Если в первом квартале прошлого года объем прямых иностранных инвестиций в небанковском секторе составил более 10 миллиардов долларов, то в текущем году – всего 200 миллионов долларов.
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с чего всё началось

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБКвчера в 11:32

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Иностранцы отказались вкладывать в России

Lenta.ru02:07

Приток иностранных инвестиций в экономику России почти полностью остановился

Эхо Москвывчера в 15:03

Центробанк: приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Дождьвчера в 13:56

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БИЗНЕС Onlineвчера в 13:45

ЦБ сообщил о почти полной остановке притока иностранных инвестиций в Россию

Forbesвчера в 13:37

ЦБ отчитался о почти полной остановке иностранных инвестиций в российские компании

Фонтанка.Рувчера в 12:48

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

РБКвчера в 11:32
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Здоровье

Минздрав разработал способы профилактики коронавируса у медиков

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что разработаны разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, передает ТАСС.
Inc-news.ru 10:25
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
2,2K
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Общество

Рособрнадзор допустил еще один перенос ЕГЭ

Даты проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ) могут быть изменены после майских праздников, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.
Rambler News Service 09:48
1
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2K
Общество

Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии

Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 10:34
Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
1,3K
Кино

Состоялся релиз мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge

Игромания.ру 09:32
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Происшествия

В Ульяновске умерла 68-летняя пациентка с коронавирусом

Ульяновск, 14 апреля 2020, 17:06 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 14 апреля, в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой ранее диагностировали заражение коронавирусом.
REGNUM 10:06
14
Общество

Открыта вакансия на должность председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии на должность председателя Мосгорсуда, сообщает Интерфакс.
Эхо Москвы 07:00
4
Здоровье

Врач оценил влияние аллергии на заболеваемость коронавирусом

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с ФАН оценила пользу лимона и чеснока.
RT на русском 10:05
2
Общество

Жители России платят двойную комиссию за услуги ЖКХ

Москва, 14 апреля 2020, 15:42 — REGNUM Жители России до сих пор платят двойные комиссии за услуги ЖКХ.
REGNUM 08:42
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Общество

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
2K
Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 09:22
58
Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
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Политика

О здоровье Путина рассказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Владимир Путин чувствует себя отлично и полностью здоров.
Live24 10:29
8
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже

Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
6
Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
12
Общество

«Теремок» лишился 90% товарооборота в Петербурге из-за коронавируса

Сеть «Теремок» потеряла 90% товарооборота из-за пандемии и была вынуждена временно закрыть половину своих ресторанов и 20% киосков в Петербурге.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:39
37
Общество

ПФР информирует о выплатах семьям в 5 тыс. рублей на детей до трех лет

В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне — 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет.
ИнфоОрел вчера в 04:21
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Хоккей

Михаил Бердин: жду своего шанса в НХЛ

Вратарь системы «Виннипег Джетс» Михаил Бердин признался «Чемпионату», что не думает о продолжении карьеры в РФ.
Телеканал 360° 10:13
Политика

Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС

Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
News.ru 09:24
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Происшествия

Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Байкал24 12 апреля в 23:53
130
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
45
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
26
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
4K
Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
3,7K
Футбол

Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в MLS

Московский Комсомолец вчера в 23:53
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Авто

Против Volkswagen подали иск на 800 миллионов евро

По данным газеты Handelsblatt, федеральное объединение потребителей подало коллективный иск в суд на немецкий концерн, который обвиняется в махинациях с дизельными моторами в своих автомобилях.
SpeedMe 08:29
Политика

Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса

Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru 05:18
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