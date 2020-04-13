Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.

с чего всё началось

Если в первом квартале прошлого года объем прямых иностранных инвестиций в небанковском секторе составил более 10 миллиардов долларов, то в текущем году – всего 200 миллионов долларов.

Общество Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких. 32

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ якобы предвзято освещают ситуацию с коронавирусом в республике. 760

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 159

Общество Рейс «Аэрофлота» со 147 россиянами вылетел из Антальи в Москву Рейс авиакомпании "Аэрофлот" со 147 гражданами РФ на борту вылетел во вторник из Антальи в Москву.

Общество В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко. 1,3K

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке. 6

Происшествия Три новых случая коронавируса выявлено в Карелии Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о трех новых случаях заражения коронавируса в Карелии. 2

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.

Кино В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск» Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News. 3

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 747

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2K

Религия Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома. 53

Общество В Минздраве назвали замену гречке Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что гречку в рационе может заменить любая крупа. 12

Экономика Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров. 1

Здоровье В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара. 7

Общество Минпромторг объяснил приостановку ограничений на торговлю масками Решение приостановить действие постановления, согласно которому не имеющие лицензии на продажу лекарств организации не смогут продавать медицинские маски и респираторы, принято в связи с готовностью регионов взять на себя ответственность за контроль над оборотом этой продукции, сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.